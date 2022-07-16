العين يتعاقد مع الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس 4 مواسم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة كرة القدم بنادي العين اكتمال التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس، 20 عاماً، قادماً من نادي بازل السويسري، وأكدت الشركة أن التعاقد تم مع اللاعب لمدة 4 مواسم، عقب اجتيازه الفحوصات الطبية، لينضم إلى قائمة الفريق رسمياً.

وقال بالاسيوس: «أدرك جيداً أنني اليوم أمام تحدٍ مهم في مشواري الكروي وأمامي فرصة رائعة لتحقيق طموحاتي مع أحد أكبر أندية القارة الآسيوية، وأثق في أن العين فريق قوي يضم في صفوفه لاعبين مميزين جاهزين للقتال من أجل التتويج بالمزيد من الألقاب».

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