شباب الأهلي و«دييز».. رعاية ذهبية حتى 2024

المصدر: دبي - البيان

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أعلن نادي شباب الأهلي وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، الراعي الذهبي للفريق الأول لكرة القدم، عن تجديد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بينهما حتى 2024، لتستمر «دييز» الراعي الذهبي للفريق لموسمين إضافيين.

وجرى التوقيع على الاتفاقية بالمنطقة الحرة بمطار دبي (دافز)، بحضور الدكتور محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) والفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي وخليفة سليمان عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، واللواء طلال أحمد الشنقيطي نائب رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية والفردية ود. خالد الزاهد المدير الإداري للنادي وعدد من المسؤولين، كما حضر مراسم التوقيع لاعبا الفريق الأول، ايغور جيسوس ومهدي قائدي.

وجاء تجديد اتفاقية الشراكة تأكيداً لحرص الجانبين على استمرار التعاون بينهما، بما يعود بالفائدة المرجوة على الجانبين، ويسهم في تطوير العلاقات بين الأندية الرياضية والمؤسسات الوطنية الراغبة في دعم القطاع الرياضي، ويسهم في تحقيق مزيد من الإنجازات لفرقنا الرياضية التي تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الدولية بما يعزز المكانة الرياضية للدولة على مستوى العالم.



مسؤولية مجتمعية



وقال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز): إن دعم المؤسسات الرياضية في الإمارة ينبثق من إيماننا بمسؤوليتنا المجتمعية، خصوصاً في المجتمع الرياضي الموّلد للفرص والمتفاعل بشكل كبير مع فئة الشباب عبر البرامج التأهيلية وأنشطة التوعية المؤثرة.

‎وأضاف: إن تجديد رعاية نادي شباب الأهلي يعود لثقتنا بتاريخه الحافل بالإنجازات، ولاسيما أن النادي يتمتع بمقومات قوية وعزيمة شديدة تدفعه لتمثيل الكرة الإماراتية على الصعيد الإقليمي والدولي، وتتمنى «دييز» التوفيق لشباب الأهلي خلال الموسم المقبل.



دعم



وتوجه الفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية في النادي بالشكر لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة على الدعم والمساهمة برعاية الفريق الأول لموسمين إضافيين، وقال: لطالما أكدت الشركات الوطنية دعمها الدائم للرياضة الإماراتية، مؤكدين بذلك وقفة أبناء الإمارات جنباً إلى جنب مع المؤسسات الرياضية، وتشجيعها على المضي قدماً لتحقيق الأهداف المنشودة في تطويرها والرقي بها.

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