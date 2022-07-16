وديتان لـ«عنابي الهواة» قبل معسكر مصر

المصدر: الحمرية - محمد فضل

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استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمرية، تحضيراته للموسم المقبل 2022 /2023، بقيادة مدربه الإنجليزي من أصل تونسي طارق الحضيري، وتقرر خوض الفريق وديتين يوم 24 و31 الجاري قبيل التوجه للمعسكر الخارجي الذي سيكون في مصر في الفترة من 2 إلى 22 أغسطس المقبل، وتتخلله أربع مباريات ودية للرفع من وتيرة الإعداد.

بدوره قال جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية: نعمل على توفير كل الظروف الملائمة للفريق من أجل الوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل بدء غمار المنافسات الرسمية، والتي يدخلها بطموح التأهل إلى مصاف دوري أدنوك للمحترفين.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة وبالتنسيق مع المدرب الحضيري في تواصل مستمر لضم العناصر التي يمكنها تقديم الإضافة لـ «عنابي» الهواة، منوهاً إلى أنه سيتم تقديم الطاقم الفني واللاعبين الجدد في مؤتمر صحافي سيكشف عن موعده لاحقاً.

من جانبه أشاد المدرب طارق الحضيري ببداية الإعداد، والتي جاءت جيدة وبحضور عدد كبير من اللاعبين، منوهاً إلى أنه وضع برنامجاً متسلسلاً للفريق اعتباراً من التجمع الأول مروراً بمعسكر مصر وحتى بعد العودة من هناك سيوالي العنابي الإعداد تأهباً لمباريات دوري الدرجة الأولى ومسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة «أغلى الكؤوس».

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