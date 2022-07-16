العروبة يستعين بمدرب البطولات

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعاقدت إدارة نادي العروبة مع الصربي بوريس بونجاك مدرباً للفريق الأول خلفاً للتونسي فتحي العبيدي المنتقل إلى تدريب فريق الإمارات.

وسبق وأن حقق المدرب الجديد للأخضر العرباوي الصربي بوريس بونجاك إنجازات عدة مع أندية عربية على رأسها بطل كأس أمير الكويت مع العربي، وكأس لبنان مع النجمة، فيما اختتم الموسم المنصرم بإهدائه لقبي درع الدوري والكأس مع السيب العماني.

كما جددت إدارة العروبة عقود عدد من اللاعبين على غرار علي حسن، والثلاثي العماني خالد الجابري لاعب الوسط والمهاجم سعيد عبيد إلى جانب المدافع ناشد عبد القادر، وكما تم تجديد عقد الحارس المتألق طلال خميس، والكاميروني قبرائيل كاك لاعب الارتكاز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز