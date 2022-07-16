قرعة «أدنوك» و«أديب» ارتياح في «السحب»

المصدر: خورفكان – محمد فضل، تصوير زيشان أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصلت ردود الأفعال الإيجابية حول سحب قرعة دوري «أدنوك» للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، والتي أقيمت باستراحة «السحب» في مدينة خورفكان الساحلية، وأسفرت عن مواجهات مثيرة ومرتقبة، سواء على مستوى الدوري أو الكأس، ولاقت إجراءات سحب القرعة ارتياحاً وسط قيادات رابطة دوري المحترفين وإدارات الأندية.

دوري «قمة»

بدوره، أكد حسن طالب رئيس اللجنة الفنية، أن الموسم الكروي الجديد بدأ من القمة، في إشارة لإقامة القرعة فوق السحاب، وسيستمر في القمة، وقال في تصريحات صحافية عقب انتهاء القرعة: الحماس الكبير الذي رافق إجراءات سحب القرعة، يبشر بموسم مميز وحماسي، ونحن في رابطة دوري المحترفين، سعداء بتحضيرات الأندية المبكرة، إلى جانب التفاعل الكبير والنشاط غير المعهود من قبل الأندية، وأتوقع أن يكون الموسم الجديد ساخناً وقوياً وحماسياً، وننتظر إثارة جديدة مع انطلاقة الموسم المقبل.

احترافية

أكد عبد الله علي الشامسي إداري العين، أن رابطة دوري المحترفين حالفها التوفيق في اختيار مكان إجراء القرعة، كما راعت الرابطة احترافية العمل في إجراءات سحب قرعة دوري أدنوك للمحترفين، ونتمنى أن يكون الموسم المقبل حافلاً بالإثارة والندية والتشويق، ويخدم جميع الأندية والمنتخب الوطني.

وأضاف، كافة الفرق لها قيمة فنية كبيرة، حيث وضح ذلك منذ فترة عبر التعاقدات على مستوى اللاعبين، مشيراً إلى أن نادي العين وضع نصب عينه المحافظة على المستوى الجيد الذي قدمه الفريق في الموسم الماضي، والذي توج به بدرع الدوري ومسابقة الكأس، ونتمنى المحافظة على ذات البريق والتألق.

وفي ما يتعلق برحيل الأرجنتيني جوانكا، والتعاقد مع مواطنه ماتياس، قال عبد الله علي: العين دائماً ما يبحث عن اللاعب الأفضل، والذي يفيد ويطور الفريق، بغض النظر عن جنسيته، وأعتقد أن القيمة الفنية للفريق هي الأهم.

ونفى إداري الزعيم ما أثير على مواقع التواصل، حول تجديد عقد المدرب الأوكراني ريبروف، والذي جاء بناء على الشرط الجزائي الكبير للمدرب، مشيراً إلى أن ريبروف مستمر، بناء على التوافق مع إدارة العين.

قرعة مبسطة

ووصف أحمد مبارك مدير فريق الشارقة، إجراءات القرعة بالمبسطة والسلسلة، مشيراً إلى أن فريقه سيواجه شباب الأهلي في الأسبوع الأول من الدوري، حيث تعتبر هذه المباراة قمة مبكرة بين فريقين يملكان إمكانات كبيرة، ونتمنى أن تكون مباراتنا أمام شباب الأهلي ممتعة.

وتحفظ أحمد مبارك عن أي صفقة تبادلية تتم في السر بين الشارقة والوحدة، وقال: لو كانت هناك أي انتدابات جديدة، ستتم عبر القنوات الرسمية، لا عبر «السوشيال ميديا».

أجواء إيجابية

ومن ناحيته، أثنى محمد مطر الزعابي نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء، على تضافر الجهود، مشيداً بالأجواء الإيجابية التي رافقت سحب القرعة، لافتاً إلى استعدادات نمور كلباء للموسم الجديد، والذي يطمح من خلاله النمور إلى احتلال مركز متقدم، سواء على مستوى الدوري أو في كأس «ADIB».

ووصف الزعابي التعاقد مع المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، بالمكسب لاتحاد كلباء، خصوصاً أنه مدرب شاب وطموح، ويمنح الفريق جرعة معنوية، ودفعة للأمام، ومتفائلون كثيراً بقدومه إلى كلباء لقيادة النمور، وكشف الزعابي عن صفقة تطبخ على نار هادئة، وسيتم الكشف عنها في القريب العاجل.

مطبات صعبة

قال جمال بوهندي عضو شركة كرة القدم بنادي خورفكان، إن: عرس حفل القرعة جاء أنيقاً، ومؤكداً التقنية العليا التي وصلت إليها رابطة المحترفين في إجراء القرعة الإلكترونية، والتي تمت بطريقة سريعة ومبسطة، منوهاً بأن مواجهة الوصل في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لن تكون سهلة، كما أن ملاقاة بني ياس في الدوري في الأسبوع الأول، تعتبر مهمة للنسور، وذكر أن إعداد فريقه الذي انطلق قبل 3 أيام، يسير بصورة جيدة، قبيل التوجه للمعسكر الخارجي، بقيادة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري، منوهاً بأن خورفكان سيقوم بضم اللاعبين، وذلك حسب الحاجة التي يحددها الجهاز الفني.

وأشار بوهندي إلى أن خورفكان دخل في مطبات صعبة، مع انطلاقة الموسم، لكنه استفاق في الختام، بعد تحقيقه عدة انتصارات، مضيفاً: أتمنى أن تكون بداية الفريق مما انتهى عليه في الموسم الماضي، وأتمنى أن نعود للدوري بجاهزية جيدة، وكشف توجه فريقه إلى معسكر هولندا في قادم الأيام.

دافع وطني

وفي ما يتعلق بالرعاة، قال عبد الله النجار المدير الإقليمي لمنطقة الساحل الشرقي ورأس الخيمة بمصرف أبوظبي الإسلامي: إن رعاية مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB» لمسابقة كأس الرابطة، جاء بناء على الدافع الوطني للمصرف، والذي يقدم خدمات إنسانية جليلة ومبتكرة، ويمتلك المصرف أفكاراً متجددة، ورؤى متقدمة، ولنا عظيم الشرف بالوجود ضمن مسابقات رابطة دوري المحترفين.

بدوره، قال عبد الله المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، إن رعايتهم للدوري للموسم الثاني على التوالي، تعتبر امتداداً للعلاقة الجيدة ما بين شركة أدنوك ورابطة دوري المحترفين، مشيراً إلى أن أدنوك ملتزمة بتعزيز دورها المجتمعي البارز، عن طريق دعم الرياضة والرياضيين، ونشر ثقافة صحية رياضية مستدامة، إلى جانب الحضور الفعال في كافة الأحداث المجتمعية والمناسبات الرياضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز