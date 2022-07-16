قمة شباب الأهلي والشارقة في انطلاقة الدوري

المصدر: خورفكان ــ محمد فضل . تصوير: زيشان أحمد

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سحبت رابطة المحترفين مساء اليوم مراسم قرعة الموسم الكروي الجديد 2022-2023، لبطولتي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وذلك خلال حفل باستراحة السحب بمدينة خورفكان، والتي تقع على ارتفاع 600 متر فوق سطح البحر، حضر الحفل جمال حامد المري نائب رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين، وأعضاء المجلس محمد عبيد اليماحي.

وحسن طالب المري رئيس اللجنة الفنية، وطارق علي الشبيسي، بالإضافة إلى عبدالله النجار المدير الإقليمي لمنطقة الساحل الشرقي ورأس الخيمة بمصرف أبوظبي الإسلامي، عبدالله المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك التكرير، وممثلي الجهات الرسمية وشركاء النجاح وممثلي الأندية ووسائل الإعلام.

وأقيمت مراسم قرعة دوري أدنوك للمحترفين بنظام «القرعة الإلكترونية»، للموسم الثاني على التوالي، على غرار النظام المعتمد في دوريات عالمية وفق معايير فنية بالمقام الأول.

وترتيب الفرق في الموسم الماضي من خلال توزيع المباريات بأقصى درجة تنظيم ممكن، وراعت القرعة موازنة المباريات المهمة بواقع مباراتين كحد أقصى في كل جولة، على أن لا يلعب أي فريق أكثر من مباراتين متتاليتين داخل أو خارج ملعبه، ويتضمن الدور الأول لعب كل فريق 6 مباريات بملعبه و7 خارجه أو العكس، مع راحة 3 أيام بين كل مباراتين.

قمة

وأسفرت القرعة عن افتتاح العين «حامل اللقب» مشواره في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، التي تقام يومي 2 و3 سبتمبر المقبل بلقاء مضيفه عجمان، وتشهد الجولة قمة مبكرة بين شباب الأهلي والشارقة، كما يلتقي اتحاد كلباء مع البطائح، والظفرة مع النصر، وبني ياس مع خورفكان، والوصل مع الوحدة، والجزيرة مع دبا الفجيرة.

ويلعب في الجولة الثانية التي تقام في 9 و10 من الشهر نفسه، العين مع الظفرة، الشارقة مع بني ياس، النصر وعجمان، خورفكان والجزيرة، النواخذة وشباب الأهلي، البطائح والوصل، والوحدة مع اتحاد كلباء، وفي الجولة الثالثة يومي 15 و16 سبتمبر، بني ياس والبطائح، اتحاد كلباء والظفرة، شباب الأهلي والوحدة، خورفكان والنصر، الجزيرة والعين، الوصل ودبا الفجيرة، وعجمان مع الشارقة.

وتقام الجولة الرابعة، يومي 1 و2 أكتوبر، ويلتقي خلالها الشارقة وخورفكان، دبا الفجيرة وعجمان، بني ياس والجزيرة، النصر والوصل، العين واتحاد كلباء، الظفرة وشباب الأهلي، البطائح والوحدة.

ويلعب في الجولة الخامسة، يومي 7 و8 أكتوبر، يلتقي شباب الأهلي واتحاد كلباء، الوصل والظفرة، خورفكان والبطائح، دبا الفجيرة والعين، الجزيرة والشارقة، الوحدة والنصر، عجمان وبني ياس.

وتقام الجولة السادسة، يومي 15 و16 أكتوبر، ويلتقي خلالها بني ياس والنصر، الظفرة والبطائح، الشارقة والوصل، عجمان وخورفكان، شباب الأهلي والجزيرة، العين والوحدة، اتحاد كلباء ودبا الفجيرة.

وفي الجولة السابعة، يومي 22 و23 أكتوبر، يلتقي النصر والعين، الوصل واتحاد كلباء، الوحدة والظفرة، خورفكان وشباب الأهلي، البطائح والشارقة، الجزيرة وعجمان، دبا الفجيرة وبني ياس.

وفي الجولة الثامنة، يومي 28 و29 أكتوبر، يلعب خورفكان ودبا الفجيرة، عجمان والبطائح، شباب الأهلي والعين، اتحاد كلباء والنصر، الجزيرة والوصل، بني ياس والظفرة، الشارقة والوحدة.

وفي الجولة التاسعة، يومي 5 و6 نوفمبر، يلتقي العين وخورفكان، الوصل وعجمان، الوحدة ودبا الفجيرة، البطائح وشباب الأهلي، النصر والجزيرة، الظفرة والشارقة، اتحاد كلباء وبني ياس.

وفي الجولة العاشرة، يومي 11 و12 نوفمبر، يلعب شباب الأهلي والنصر، عجمان واتحاد كلباء، الجزيرة والوحدة، بني ياس والوصل، الشارقة والعين، خورفكان والظفرة، دبا الفجيرة والبطائح.

ويلتقي في الجولة الحادية عشرة، يومي 15 و16 ديسمبر، العين وبني ياس، الظفرة وعجمان، الوصل وشباب الأهلي، البطائح والجزيرة، النصر ودبا الفجيرة، الوحدة وخورفكان، اتحاد كلباء والشارقة.

يلعب في الجولة الثانية عشرة، يومي 20 و21 ديسمبر، يلتقي النصر والبطائح، العين والوصل، الوحدة وعجمان، الجزيرة والظفرة، شباب الأهلي وبني ياس، خورفكان واتحاد كلباء، دبا الفجيرة والشارقة.

وتقام الجولة الثالثة عشرة، يومي 22 و23 يناير، حيث يلتقي اتحاد كلباء والجزيرة، الوصل وخورفكان، الشارقة والنصر، بني ياس والوحدة، الظفرة ودبا الفجيرة، عجمان وشباب الأهلي، البطائح والعين.

وألقى جمال حامد المري، كلمة في بداية حفل القرعة، وقال: نحظى بدعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة، ويهمنا دائماً أن نكون مواكبين للعصر في كل حدث نقدمه، ونسعد دائماً برعاتنا الداعمين وشركاء النجاح، وما يضفي المزيد على هذه المناسبة، أنها تقام في مكان خاص للغاية، في استراحة السحب، بمدينة خورفكان.

وأضاف: حرصنا، في رابطة المحترفين، على أن نطبق أعلى معايير الشفافية والدقة، من أجل أن تكون قرعة الموسم الجديد 2022-2023 هي الأفضل، من خلال النظام الإلكتروني الذكي، الذي يتم تطبيقه لتحديد جولات دوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب مواصلة التطوير المستمر، وتحديد إجراءات سحب قرعة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وختم: غايتنا، كانت وما زالت دائماً، أن نطبق أقصى درجات التوازن المطلوب للجميع، وفق الروزنامة المحددة، وبما يتلاءم مع المعايير الفنية لتوزيع المباريات بالصورة الأكثر مثالية خلال الموسم المقبل.

كأس الرابطة

وبدأت مراسم الحفل بسحب قرعة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والذي سينطلق في 11 أكتوبر المقبل، ويقام بنظام خروج المغلوب من مباراتين في الدور الأول وربع النهائي ونصف النهائي.

كما كان عليه في الموسم الماضي، على أن يبدأ العين وشباب الأهلي، مشوارهما من ربع النهائي كون العين هو بطل آخر نسخة من مسابقتي دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أما شباب الأهلي فبوصفه وصيف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأسفرت القرعة في الدور الأول، عن مواجهة النصر مع البطائح «الوافد الجديد» على أن يلتقي المتأهل مع العين في ربع النهائي.

فيما يتواجه دبا الفجيرة العائد مجدداً للمحترفين مع الجزيرة ويلتقي المتأهل مع شباب الأهلي في ربع النهائي، فيما تجمع بقية مواجهات الدور التمهيدي الوحدة مع اتحاد كلباء، وعجمان مع الظفرة، وبني ياس يلاقي الشارقة، وخورفكان مع الوصل.

وتقام مباريات الدور الأول من مباراتين بنظام خروج المغلوب، للصعود إلى الدور ربع النهائي، فيما يصعد مباشرة للدور ربع النهائي فريقا العين وشباب الأهلي، حيث إن نادي العين هو بطل النسخة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبو ظبي الإسلامي، ونادي شباب الأهلي هو وصيف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، على أن يقام ربع النهائي ونصف النهائي من مباراتي ذهاب وإياب أيضاً، فيما يقام النهائي من مباراة واحدة.

تقنية

قال جمال بوهندي عضو شركة كرة القدم بنادي خورفكان إن عرس حفل القرعة جاء أنيقاً ومعبراً، مؤكداً التقنية العليا التي وصلت إليها رابطة المحترفين في إجراء القرعة ألإلكترونية، والتي تمت بطريقة سريعة ومبسطة، منوهاً إلى أن مواجهة الوصل في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لن تكون سهلة كما أن ملاقاة بني ياس في الدوري في الأسبوع الأول تعتبر مهمة للنسور.

وذكر بأن إعداد فريقه الذي انطلق قبل 3 أيام يسير بصورة جيدة قبيل التوجه للمعسكر الخارجي بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، منوهاً إلى أن خورفكان سيقوم بضم اللاعبين، وذلك حسب الحاجة التي يحددها الجهاز الفني.

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