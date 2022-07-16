شباب الأهلي والشارقة في انطلاقة دوري المحترفين

المصدر: خورفكان - محمد فضل

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أسفرت القرعة الإلكترونية لدوري أدنوك للمحترفين أمس والتي نظمتها رابطة المحترفين، باستراحة السحب بمدينة خورفكان، عن مواجهة قوية تجمع شباب الأهلي والشارقة، في قمة مبكرة في الجولة الأولى التي تقام يومي 2 و3 سبتمبر المقبل فيما يفتتح العين «حامل اللقب» مشواره بلقاء مضيفه عجمان ويلعب كلباء مع البطائح، والظفرة مع النصر، وبني ياس مع خورفكان، والوصل مع الوحدة، والجزيرة مع دبا الفجيرة بالجولة نفسها، وراعت القرعة موازنة المباريات المهمة بواقع مباراتين كحد أقصى في كل جولة، على ألا يلعب أي فريق أكثر من مباراتين متتاليتين داخل أو خارج ملعبه، ويتضمن الدور الأول لعب كل فريق 6 مباريات بملعبه و7 خارجه أو العكس، ويلعب الجزيرة مع العين، وشباب الأهلي مع الوحدة في الجولة الثالثة يومي 15 و16 سبتمبر، ويقام ديربي النصر والوصل، بالجولة الرابعة، التي تقام يومي 1 و2 أكتوبر، ويلتقي في الجولة الخامسة، الجزيرة والشارقة في قمة خاصة ويلعب الوحدة مع النصر، وتشهد الجولة السادسة مباراتي شباب الأهلي مع الجزيرة، العين مع الوحدة، والسابعة مواجهة النصر مع العين، والثامنة، لقاءات شباب الأهلي مع العين، والجزيرة مع الوصل والشارقة مع الوحدة، والتاسعة، مواجهة النصر والجزيرة، والعاشرة، 3 قمم تجمع الأولى شباب الأهلي مع النصر، والثانية الجزيرة مع الوحدة، والثالثة، الشارقة مع العين، وتشهد الجولة 11 مواجهة مهمة بين الوصل وشباب الأهلي، والجولة 12 مواجهة العين والوصل، والجولة 13 لقاء الشارقة مع النصر.

الكأس

وبدأت مراسم الحفل بسحب قرعة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والذي سينطلق 11 أكتوبر المقبل، ويقام بنظام خروج المغلوب من مباراتين في الدور الأول وربع النهائي ونصف النهائي، وأسفرت القرعة عن مواجهة النصر مع البطائح في الدور الأول على أن يلتقي المتأهل مع العين «بطل النسخة الماضية من الدوري والكأس» في ربع النهائي، فيما يلعب دبا الفجيرة مع الجزيرة ويلتقي المتأهل مع شباب الأهلي «وصيف الكأس» في ربع النهائي، وتجمع بقية المواجهات الوحدة مع كلباء، وعجمان مع الظفرة، وبني ياس مع الشارقة، وخورفكان مع الوصل.

حضر حفل القرعة جمال المري نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، وأعضاء المجلس محمد اليماحي، وحسن المري رئيس اللجنة الفنية، وطارق الشبيسي، وعبدالله النجار المدير الإقليمي لمنطقة الساحل الشرقي ورأس الخيمة بمصرف أبوظبي الإسلامي، عبدالله المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك التكرير.

وثمن جمال المري، الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وقال: يهمنا دائماً أن نكون مواكبين للعصركما نسعد برعاتنا الداعمين وشركاء النجاح، وحرصنا على تطبيق أعلى معايير الشفافية والدقة، من أجل أن تكون قرعة الموسم هي الأفضل، من خلال النظام الإلكتروني الذكي، إلى جانب مواصلة التطوير المستمر، وتحديد إجراءات سحب قرعة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

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