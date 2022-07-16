36241 أكبر حضور جماهيري في تاريخ مباريات «المحترفين»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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رغم ضعف الحضور الجماهيري في أغلب مباريات دوري المحترفين منذ انطلاقته في موسم 2008 - 2009، والمحاولات المستمرة من أجل حث الجماهير على التواجد في المدرجات، على مدار السنوات الـ 13 الماضية، إلا أن هناك العديد من المباريات الاستثنائية التي شهدت حضوراً جماهيرياً يعد الأبرز في تاريخ «المحترفين».

وكشفت موقع «برو 100» والمعروف بالنادي المئوي للمحترفين التابع لمركز «فوروارد سبورت» المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين والأندية الإماراتية والإدارة الرياضية، عن قائمة أكثر 10 مباريات شهدت حضوراً جماهيرياً في تاريخ دوري المحترفين.

وتصدرت مباراة الجزيرة ودبي «سابقاً» في الجولة الـ 22 والأخيرة من الدوري موسم 2010 - 2011 والتي أقيمت في 5 يونيو عام 2011 في ليلة احتفال الجزيرة بالتتويج بلقبه الأول قائمة أكثر المباريات حضوراً جماهيرياً، إذ شهد المباراة في مدرجات ملعب المباراة 36 ألفاً و241 متفرجاً، وانتهت نتيجتها بفوز الجزيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وحضر استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي في 9 مباريات في القائمة، وهو أمر طبيعي كونه من أكبر الملاعب الإماراتية، فيما حضرت مباراة العين والوحدة الشهيرة التي فاز بها الزعيم 6 - 2 في المركز الخامس في قائمة أكثر المباريات حضوراً.

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وتواجد الجزيرة كأحد طرفي اللقاء في 9 مباريات أيضاً على ملعبه، فيما حضر العين في 5 مباريات ضمن القائمة، والوحدة في مباراتين، والوصل والشارقة والشباب ودبي في مباراة واحدة، بينما تجاوز الحضور الجماهيري في مباراة واحدة 20 ألف متفرج في 5 مباريات في تاريخ مباريات دوري المحترفين. واحتلت المركز الثاني بحضور جماهيري بلغ 28164 متفرجاً، مباراة الجزيرة والوصل التي أقيمت في 22 أكتوبر 2010، ضمن الجولة السابعة من الدوري، وانتهت نتيجتها لمصلحة الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أما في المركز الثالث في القائمة فجاءت مباراة الجزيرة والعين في الجولة الرابعة لموسم 2009 - 2010 على استاد محمد بن زايد بحضور جماهيري بلغ 25324 ألف متفرج، فيما كانت المواجهة التي جمعت بين الجزيرة والعين على نفس الملعب في الجولة الثامنة من الدوري يوم 22 ديسمبر 2011 في المركز الرابع بحضور 21455 متفرجاً، وفاز العين بنتيجتها 3 - 1.

مباراة ساخنة

وعلى استاد هزاع بن زايد بمدينة العين جاءت مباراة العين والوحدة التي فاز بها «الزعيم» على «العنابي» بستة أهداف مقابل هدفين يوم 1 مارس 2018 ضمن الجولة الـ 18 من المسابقة، في المركز الخامس ضمن القائمة بحضور جماهيري وصل إلى 20167 متفرجاً، في واحدة من أكثر المباريات سخونة في تاريخ دوري المحترفين حين كان الصراع بين الثنائي على الصدارة.

وشهدت مباراة الجزيرة والوحدة التي أقيمت في الجولة التاسعة من موسم 2013 - 2014 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1 حضوراً جماهيرياً بلغ 19790 متفرجاً، فيما جاءت مباراة الجزيرة والعين على استاد محمد بن زايد في الجولة الخامسة لموسم 2012 - 2013 في المركز السابع بـ 19756 متفرجاً، وحسمها التعادل الإيجابي 2 - 2.

وواصل الجزيرة تواجده في قائمة أكثر المباريات حضوراً في تاريخ دوري المحترفين في المواجهة التي جمعته مع العين في الجولة العاشرة لموسم 2010 - 2011 وتحديداً في يوم 19 ديسمبر 2010 بحضور بلغ 19398 متفرجاً وفاز بها الجزيرة بأربعة أهداف نظيفة.

ترتيب

في المركز التاسع بالقائمة جاءت مباراة الجزيرة والشارقة التي أقيمت يوم 18 فبراير عام 2011 في الجولة الـ 13 بحضور جماهيري وصل إلى 18462 متفرجاً، أما المباراة العاشرة في قائمة الأكثر حضوراً فجمعت بين الجزيرة والشباب على استاد محمد بن زايد يوم 24 يناير عام 2014، وفاز بها الجزيرة بهدف نظيف، إذ بلغ عدد الحضور في المباراة 18 ألفاً و240 متفرجاً.

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