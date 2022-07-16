فريق جديد لـ«الإمارات» في الهواة

المصدر: متابعة – محمد فضل

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يتجه نادي الإمارات إلى بناء فريق جديد بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى وسيظهر الأخضر بفريق جديدفي دوري الهواة، حيث ينتظر أن تغيب معظم الوجوه التي شاركت معه في دوري المحترفين وستحل محلها وجوه شابة ولاعبين قادمين من أندية أخرى، فقد استغنت إدارة النادي عن المحترفين الأربعة وتعاقدت بالمقابل مع ديغو ووندرسون، فيما لم يتم تجديد عقد خالد عنبر وعلي مصطفى وعبدالله موسى، وغادر الأول والثاني إلى العروبة وانتقل الثالث لدبا الفجيرة، ولم يتم التجديد للحارس علي صقر الذي انضم إلى سرب المغادرين من الحرس القديم ووقع الحارس في كشوفات النواخذة.

انتهاء عقود

ومن الأسماء التي لم يتم التجديد لها عبدالله مال الله لاعب الوسط المخضرم، ومع عودة اللاعبين المعارين إلى أنديتهم أمثال فارس خليل والحارس سهيل وأحمد محمود ووليد حسين وسلطان السويدي، ستغيب معظم الوجوه وعناصر الحرس القديم عن تشكيلة الصقور في الموسم المقبل، مع ظهور أسماء جديدة مثل سعيد تنقو وإبراهيم الكعبي وشهاب الحربي وخليفة والحوسني وديغو وندرسون، وأسماء أخرى ستلتحق بالفريق في الأيام المقبلة، إلى جانب العناصر الشابة بقيادة يعقوب والنعيمي وفهد بدر والبرازيلي المقيم سيلفا ومواطنه موتا.

متغيرات

وكان الجهاز الفني للفريق شهد تغييراً أيضاً بمغادرة المدرب بدر طبيب والتعاقد مع التونسي فتحي العبيدي المدرب السابق للعروبة، وبغض النظر عن الأسماء التي ستقود الفريق في دوري الأولى، فالإمارات سيكون مطالباً بالصعود، وستكون إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين أمام تحدٍ كبير في كيفية إعادة الفريق إلى دوري المحترفين بسرعة في وجود منافسة قوية متوقعة من العروبة وحتا والفجيرة ودبا الحصن والحمرية والعربي، ولن تكون مهمة الصقور سهلة لكن لن يجد الجمهور العذر للفريق إذا لم يعد لدوري المحترفين، والإمارات يبقى الأكثر خبرة وتمرساً في الأخير، وهو مرشح أولاً دائماً للصعود عندما يهبط إلى دوري الدرجة الأولى.

5 هواة

ورفع هبوط الإمارات إلى دوري الدرجة الأولى أندية إمارة رأس الخيمة إلى 5 في دوري الهواة هي الإمارات ومسافي والتعاون والرمس والجزيرة الحمراء، في وقت لا يزال فيه فريق رأس الخيمة رافضاً العودة من جديد للعب في دوري الهواة بعد انسحابه قبل مواسم عدة، وإحجام الفريق الأول للكرة عن اللعب في دوري الدرجة الأولى مع استمرارية بقية فرق المراحل السنية للمشاركة في مسابقات اتحاد كرة القدم المختلفة بصورة منتظمة عدا الفريق الأول، وكانت إدارة رأس الخيمة قد أعلنت قبيل بدء الموسم الماضي العدول عن قرار الانسحاب والعودة للمشاركة لكن سرعان ما تراجعت إدارة النادي وقررت عدم خوض الموسم المنصرم بسبب عدم حصول النادي على الدعم المادي الذي يخصصه اتحاد كرة القدم لأندية الهواة.

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