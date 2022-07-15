المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستهل نادي العين بطل دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، رحلة الدفاع عن لقبه في الموسم الجديد 2023/2022، بمواجهة عجمان بالجولة الأولى.

وفي إطار منافسات نفس الجولة يحل الوحدة ضيفاً على الوصل، بينما يصطدم شباب الأهلي بالشارقة، ويلتقي بني ياس مع خورفكان والظفرة مع النصر.

وفيما يخص الفريقان الصاعدان حديثاً لدوري المحترفين، فمن المقرر أن يحل البطائح ضيفاً على اتحاد كلباء، بينما يواجه دبا نظيره الجزيرة في اختبار أول صعب.

نتائج قرعة دوري أدنوك للمحترفين 2023/2022

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز