نتائج قرعة بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي 2023/2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أسفرت نتائج قرعة بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للموسم الجديد 2023/2022، عن مواجهات مثيرة.

ومن المقرر أن يلتقي الوحدة مع اتحاد كلباء، والشارقة مع بني ياس، والنصر مع البطائح، وعجمان مع الظفرة، والجزيرة مع دبا، والوصل مع خورفكان.

ويتأهل العين (بطل الدوري) وشباب الأهلي (الوصيف) مباشرة لربع نهائي البطولة.

وكان حفل قرعة الموسم الرياضي الجديد لمسابقتي دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي الذي تنظمه رابطة المحترفين الإماراتية، أقيم في استراحة السحب بمدينة خورفكان عروس الساحل الشرقي.

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