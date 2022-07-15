سهيل المنصوري يعود إلى الوحدة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تعاقد الوحدة مع سهيل المنصوري في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد، ليعود اللاعب إلى قلعة العنابي مجدداً بعد 4 سنوات لعب خلالها في صفوف الظفرة.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه للوحدة في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة، إذ من المقرر أن ينضم للتدريبات التحضيرية المقامة حالياً في أبوظبي استعداداً للموسم الجديد قبل السفر للمعسكر الخارجي في النمسا الثلاثاء المقبل.

وكان سهيل المنصوري قد رحل عن الوحدة عام 2018 وانضم لصفوف الظفرة بعقد لمدة موسمين انتهى عام 2020، انضم بعدها للخدمة الوطنية قبل أن يجدد مع الظفرة في الموسم الأخير ولمدة موسم واحد انتهت يونيو الماضي.

ويعد المنصوري من الطيور المهاجرة التي استعادها الوحدة ضمن ميركاتو "العنابي" استعداداً للموسم المقبل، وذلك بعد عودة الهداف التاريخي للفريق سيباستيان تيغالي عقب موسمين قضاهما في صفوف النصر.

وتعاقد الوحدة في الميركاتو الحالي مع الحارس زايد الحمادي لمدة 3 سنوات والذي تمت إعارته إلى البطائح، وتيغالي لمدة موسم، والمدافع البرازيلي ماراكاس لمدة موسم في صفقة انتقال حر قادماً من باكوس دي فيريرا البرتغالي.

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