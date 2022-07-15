علي بن عباد: العروبة يخطط للعودة إلى «المحترفين»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تمنى علي بن عباد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة التوفيق للمدرب الصربي بوريس بونجاك خلال مسيرته الجديدة مع العروبة، لافتاً إلى أن النادي يتطلع إلى العودة من جديد إلى دوري أدنوك للمحترفين.

جاء ذلك خلال مراسم إعلان نادي العروبة أحد فرق دوري الدرجة الأولى التعاقد مع بونجاك المدير الفني السابق لفريق السيب العماني والذي يمتلك سيرة ذاتية وخبرات كبيرة من خلال عمله في الدوري العماني وعدد من الدوريات الأوروبية.

حضر مراسم تقديم المدرب، علي مبارك بن عباد ومحمد عبد الله الهاشمي المدير التنفيذي للنادي والطاقم التدريبي للفريق الأول، ويستمر العقد للموسم الكروي الجديد 2022 - 2023.

ورحب علي بن عباد بالجهاز الفني الجديد للعروبة والذي يضم إلى جانب المدرب بونجاك كلاً من مواطنه ماركو توميك بصفة مساعد للمدرب ومدرب الحراس الصربي سلوبودان تورلكوفيتش، إلى جانب التونسي أحمد بن يوسف البهلول مدرب اللياقة البدنية.

من جانبه عبر المدرب الصربي بونجاك عن سعادته بالتوقيع مع العروبة مشيراً إلى أنه سيقوم بتسخير كافة خبراته وإمكاناته للفريق الأول، وقدم المدرب الشكر لإدارة العروبة برئاسة علي مبارك بن عباد لمنحه الثقة في إمكاناته وخبراته مشيراً إلى أنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن إدارة وجماهير العروبة وأن ينجح في قيادة الفريق.

بدوره أكد خليفة راشد الملاحي رئيس اللجنة الفنية للعروبة بداية الإعداد يوم 16 الجاري بحضور كافة اللاعبين ، وأشار إلى أن الجهاز الفني للفريق سيضع برنامجاً إعدادياً للاعبين منذ التجمع الأول وحتى مواعيد انطلاقة مسابقة دوري الهواة والتي يدخلها الفريق بطموحات كبيرة.

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