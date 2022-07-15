الوصل يجدد عقد يوسف المهيري 5 سنوات

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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جددت شركة الوصل لكرة القدم عقد المدافع يوسف المهيري لمدة 5 سنوات، في ضوء المستويات المميزة التي قدمها في بطولات الموسم الماضي، وكان الوصل ضم في الفترة الماضية «عموري»، والشقيقان عبد الله وناصر سالم والحارس خالد السناني، والبرازيلي جابرييل دي سوزا من ريو آفي البرتغالي، والمغربي سفيان بوفتيني،وجدد عقد البرازيلي اوليفيرا دوغلاس.

وأبدى نادي بوتانوغو البرازيلي اهتمامه بالتعاقد مع لاعب الوصل البرازيلي جيلبيرتو اوليفرا وذكر موقع النادي على مواقع التواصل الاجتماعي أن إدارة النادي ستتقدم بعرض لإدارة الوصل لضم اللاعب.

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