الظفرة يواجه الحزم وكاظمة في صربيا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الظفرة بقيادة الصربي نيبوشا على المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال معسكر صربيا من 1 إلى 15 أغسطس المقبل، ويلعب الفريق 4 مباريات ودية في المعسكر، أمام يدينستوفا بوتفي أحد أندية دوري الدرجة الثالثة 4 أغسطس، والنصر وكاظمة الكويتيين، والحزم السعودي أيام 7 و10 و13 منه.

ويدشن الظفرة فترة الإعداد للموسم الجديد اليوم بتجمع داخلي عقب إجراء الفحوصات الطبية للاعبين، ويبدأ نيبوشا مهام عمله رسمياً اليوم ويخوض الفريق تدريبات يومية لرفع اللياقة البدنية للاعبين، قبل السفر للمعسكر الخارجي ،وسيستكمل الفريق تحضيراته في أبوظبي عقب العودة يخوض خلالها 4 مباريات ودية حتى انطلاق الموسم.

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