قرعة المحترفين «فوق السحاب» اليوم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تنظم رابطة المحترفين في السادسة من مساء اليوم، «القرعة الإلكترونية» لدوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لموسم 2022 - 2023، «فوق السحاب»، وتحديداً في استراحة السُّحُب بمدينة خورفكان، على ارتفاع 600 متر فوق سطح البحر، وتم تشييد الاستراحة على شكل دائري، لضمان حصول الزوار على مشهد بانورامي للمدينة.

وسيتم تطبيق القرعة الإلكترونية للدوري، على غرار النظام المعتمد في دوريات عالمية، وفق معايير فنية بالمقام الأول، وترتيب الفرق في الموسم الماضي، من خلال توزيع المباريات بأقصى درجة تنظيم ممكن، وستراعي القرعة، موازنة المباريات المهمة، بواقع مباراتين، كحد أقصى في كل جولة، ولن يلعب أي فريق أكثر من مباراتين متتاليتين داخل أو خارج ملعبه ويتضمن الدور الأول لعب كل فريق 6 مباريات بملعبه، و7 خارجه، أو العكس، مع راحة 3 أيام بين كل مباراتين.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد، بالجولة الأولى من الدوري، يومي 2 و3 سبتمبر المقبل، ويختتم 26 مايو،فيما يشهد شهر سبتمبر إقامة 3 جولات من الدوري، وسيكون أول تجمع للمنتخب 17 سبتمبر.

وعلى صعيد كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين، فتقام مباريات الدور الأول بنظام خروج المغلوب، ذهاباً يومي 11 و12 أكتوبر، وإياباً يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، ويصعد الفائز للدور ربع النهائي، لينضم إلى العين وشباب الأهلي، اللذين صعدا مباشرة لهذا الدور، باعتبار العين بطل آخر نسخة من مسابقتي الدوري وكأس المحترفين، وشباب الأهلي، بوصفه وصيف كأس المحترفين.

ويتم تقسيم الفرق الـ 12 في القرعة على وعاءين، بناءً على ترتيب الموسم الماضي، وتضم المجموعة الأولى الشارقة، الوحدة، الجزيرة، الوصل، عجمان والنصر، والثانية، بني ياس، خورفكان، اتحاد كلباء، الظفرة، دبا الفجيرة والبطائح.

ويقام ذهاب ربع النهائي 24 و25 نوفمبر، والإياب في 11 و12 ديسمبر، فيما تقام مباراتا ذهاب نصف النهائي، 20 أبريل 2023، والإياب 2 مايو، فيما يقام النهائي 17 مايو 2023.

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