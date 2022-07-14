رئيس لجنة الحكام يُثمن اهتمام الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالتحكيم

المصدر: البيان

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ثمّن سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة, رئيس لجنة الحكام زيارة الشيخ راشد بن حميد النعيمي لتجمع الحكام, مؤكد أن هذه الزيارة دليل اهتمام مجلس الإدارة ببرامج التحكيم التي تعدها وتنفذها لجنة الحكام, وقال: " إن قضاة الملاعب يثمنون اهتمام ودعم الشيخ راشد بن حميد النعيمي لهم , ومتابعته لعمل الحكام لها أثر إيجابي كبير في المعنويات, وتنعكس في التدريبات وبقية البرامج".

وأضاف: " نعمل بكل طاقاتنا من أجل توفير بيئة محفزة تساعد الحكام على أداء أدوارهم بأحسن الصور في المسابقات المحلية والخارجية, فالنجاح الذي حققه الحكم الإماراتي خلال الفترات الماضية يجب أن يستمر, وهذا الاستمرار يتطلب مزيدا من التحضير ومواكبة التطورات التي تشهدها الصافرة في كل قارات العالم".

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