راشد بن حميد يُشيد بجهود قضاة الملاعب ويُطالبهم بمزيد من التألق

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، مساء اليوم بمقر الاتحاد في دبي قضاة الملاعب خلال تجمعهم, الذي يقام استعداداً للموسم الكروي الجديد.

حضر اللقاء سالم علي الشامسي, عضو مجلس إدارة الاتحاد, رئيس لجنة الحكام , ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد, ومحمد عمر نائب رئيس اللجنة، وبقية أعضاء لجنة الحكام بالاتحاد.

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي جهود حكام الكرة ودورهم في إنجاح الموسم الماضي , وأشاد بتألقهم في الداخل والخارج, وقال: " نحن نثق بالحكم المواطن الذي حقق نجاحات بارزة في عالم التحكيم, محليا ودولياً, وأن مجلس إدارة اتحاد الكرة يوفر كل الدعم لأسرة التحكيم من أجل مواصلة التألق ."

وأشاد رئيس الاتحاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها قضاة الملاعب في التدريبات والمعسكرات, مؤكدأ أن هذا دليل على أن الحكم الإماراتي يصقل مواهبه بالعلم والمعرفة, وبالتمرين المستمر الذي يساعده على أداء دوره بأفضل صورة, وقال: " نحن فخورون بأداء الصافرة الإماراتية وبحضورها المميز في نهائيات كأس العالم, حيث يُشارك الدولي محمد عبدالله حسن للمرة الثانية على التوالي في المونديال".

وأكد رئيس الاتحاد: "إن مجلس الإدارة يُسّخر كل إمكانياته لدعم خطط وتطوير برامج الحكام, لأن المجلس يؤمن بأن الصافرة الإماراتية تستحق كل التشجيع والاهتمام, لأنها الركيزة الأساسية لنجاح مسابقاتنا المحلية."

ودعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي حكاّم الكرة إلى بذل مزيد من الجهد والعطاء, من أجل إضافة نجاجات جديدة إلى سجل الصافرة الإماراتية, المطرز بالتميز والتألق محليًا ودوليًا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز