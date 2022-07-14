«أبيض الشباب» يكثف استعداداته لكأس العرب

المصدر: (الرباط - البيان)

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كثف منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم، مواليد 2003، تحضيراته في معسكره الخارجي بالمملكة المغربية، وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس المقبل، والتصفيات الآسيوية المقرر انطلاقها في شهر سبتمبر 2022.

وحرص العصري سعيد أحمد الظاهري سفير الإمارات لدى المملكة المغربية على حضور التقسيمة الودية التي جرت أول من أمس بين المنتخب وفريق النادي القنيطري، حيث التقى اللاعبين والجهاز الفني والإداري، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق النتائج الإيجابية.

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