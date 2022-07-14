لاعب ويستهام رسمياً مع العين

المصدر: (العين - البيان)

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أعلنت شركة العين لكرة القدم، عن التعاقد مع اللاعب الدولي الأوكراني، أندري يارمولينكو (32 عاماً)، لمدة موسم واحد، قادماً من نادي وستهام يونايتد الإنجليزي.

وانضم اللاعب إلى قائمة «الزعيم»، وهو يحمل طموحات كبيرة في الدفاع عن شعار العين، إلى جانب زملائه اللاعبين حتى نهاية موسم 2022 - 2023.

وعبر اللاعب الأوكراني أندري يارمولينكو، بعد أن أكمل إجراءات التعاقد وخضوعه للفحوصات الطبية، عن سعادته وفخره واعتزازه بالانضمام لنادي العين، مؤكداً حرصه على القتال في الدفاع عن شعار ناديه الجديد.

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