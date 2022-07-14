نيبوشا: الظفرة يحتاج لعمل مكثف

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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قال الصربي نيبوشا فيجنيفيتش المدير الفني الجديد لفريق الظفرة الأول لكرة القدم: إن الفريق يحتاج لعمل مكثف من أجل ظهور جيد بالموسم الجديد، معرباً في الوقت نفسه عن تطلعه للقاء الأوكراني سيرجي ريبيروف مدرب العين، وللمواجهة الأولى التي ستجمعهما في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل، مشيراً إلى العلاقة التي تربطه مع ريبيروف الذي وصفه بالمدرب المميز، بحكم عملهما السابق في الدوري المجري، وتفوق ريبيروف خلال خمس مواجهات بينهما، لدرجة أنها كانت واحدة من القصص الشهيرة في الكرة المجرية، وأنه يأمل أن يحقق الانتصار عليه في مواجهات الفريقين الموسم المقبل.

وقدم الظفرة مدربه الجديد لوسائل الإعلام مساء أول من أمس عقب وصوله إلى أبوظبي، بحضور مرشد خلفان المرر رئيس شركة الكرة بالظفرة، وأعضاء اللجنة الفنية، حسن الحمادي المشرف على الفريق، وعبد الرحيم جمعة مدير الفريق، وحسين المرزوقي عضو اللجنة.

وأعرب نيبوشا عن سعادته بالتعاقد مع الظفرة وخوض تجربته التدريبية الأولى خارج أوروبا، مؤكداً أن لديه انطباعاً جيداً عن الكرة الإماراتية من خلال علاقته بمواطنه فوك رازوفيتش الذي رشحه للنادي، ومتابعة عدد من مباريات دوري المحترفين.

وكشف نيبوشا عن أنه خاض 7 نهائيات طوال مسيرته التدريبية، ونجح في الفوز بأربعة كؤوس في المجر، وقال: «يطلقون عليّ في المجر حاصد الكؤوس، حققت ألقاباً في بطولات الكأس خلال مسيرتي وبالنسبة لي أفضل الفوز بالكؤوس بدلاً عن الدوري لأن المنافسة تكون قصيرة، بعكس بطولات الدوري، وأتمنى أن أواصل نجاح المدرسة التدريبية الصربية مع الظفرة».

عمل جاد

وشدد نيبوشا على تطلعه للعمل الجاد مع الظفرة الذي عانى من صراع الهبوط في الموسم الماضي، واصفاً ما حدث بالموقف الصعب وأنه لا يرغب في مرور الفريق بالموقف نفسه في الموسم المقبل، وهو ما يتطلب التحضير بشكل جيد خلال فترة الإعداد، وأن يكون الجميع يداً واحدة لتحقيق نتائج إيجابية، لافتاً إلى أنه تابع مباريات عدة للظفرة وفرق أخرى، وأدرك عدم سهولة مباريات دوري المحترفين، وأن الفرق تحقق الفوز بصعوبة بالغة حتى بالنسبة للفرق الكبيرة التي تنافس على اللقب.

تحديد

وعن احتياجات الفريق من اللاعبين، قال: «من خلال متابعتي تعرفت على نوعية اللاعبين الذين يمكنهم النجاح مع الظفرة، وأعمل مع إدارة النادي واللجنة الفنية في الأسبوعين الماضيين على دراسة السيرة الذاتية لعدد كبير من اللاعبين لتحديد احتياجاتنا وإبرام صفقات جديدة وفقاً للرؤية الفنية، وخلال الأيام المقبلة سيتعاقد النادي مع لاعبين جدد، خصوصاً الأجانب».

رؤية فنية

وأكد مرشد خلفان المرر رئيس مجلس إدارة شركة الظفرة لكرة القدم أن التعاقد مع نيبوشا جاء وفق رؤية اللجنة الفنية، وباعتماد من مجلس إدارة النادي، نظراً لأن المدربين من صربيا على وجه الخصوص حققوا نجاحات جيدة خلال قيادتهم للفريق.

وأوضح المرر أن نيبوشا قادر وبما يملكه من قدرات وخبرات إلى أن يعيد الفريق لتقديم المستوى المعروف عنه خلال الموسم المقبل، وأن يساعد في تطور لاعبي الفريق مع بناء فريق قوي قادر على المنافسة على الألقاب.

وكشف رئيس شركة الظفرة لكرة القدم أن اللجنة الفنية بالنادي قامت بدراسة أكثر من سيرة ذاتية لمدربين مختلفين وارتأت بعدها التعاقد مع نيبوشا، متمنياً التوفيق للمدرب مع الفريق خلال الموسم الجديد.

وأضاف إنه يدرك أن الشارع الرياضي يريد مشاهدة فريق الظفرة الذي يقدم كرة القدم المعروفة عنه في وجود عناصر مميزة من لاعبين مواطنين ومحترفين مميزين، مشيراً إلى أن هدفهم في هذا الموسم هو تحقيق هذا الأمر مع المدرب الجديد.

حرص

كشف مرشد المرر رئيس شركة الظفرة لكرة القدم أن اللجنة الفنية للنادي تدرس وتراقب أكثر من لاعب من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكداً حرص النادي أن يكون الاختيار عن طريق اللجنة الفنية بالتشاور مع المدرب، مضيفاً إن الشركة ستقوم بالإعلان عن الصفقات الجديدة قريباً.

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