5 مباريات لـ«النواخذة» في معسكر صربيا

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أكد جمعة حمدان العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة الصاعد حديثاً لدوري أدنوك للمحترفين في تصريح

لـ «البيان» أن الفريق سيسافر إلى معسكره الخارجي في صربيا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وتقرر أن يخوض الفريق خلاله 5 مباريات مع أندية خليجية وصربية، ويستمر المعسكر حتى 12 أغسطس المقبل.

وانطلق أمس تجمع النواخذة بملعب النادي القديم بحضور عدد كبير من اللاعبين وتواجد المدرب الصربي زوران بيجوفيتش الذي تم تجديد الثقة في قدراته وإمكاناته بعد أن قاد الفريق إلى التأهل إلى دوري أدنوك للمحترفين متوجاً بدرع دوري الدرجة الأولى بعد مشوار حافل بالانتصارات، وشدد العبدولي على ضرورة توفير الأجواء المناسبة للمدرب واللاعبين، وذلك حتى تكتمل المنظومة وينجح النواخذة في تقديم موسم جيد يلبي تطلعات وطموحات إدارة وجمهور الفريق، الذي سيكون حاضراً بقوة لمباريات النواخذة، وذلك عندما يحين موعد دوري أدنوك للمحترفين في سبتمبر المقبل.

وفيما يتعلق بالمحترفين الأجانب كشف العبدولي عن تواجد 3 لاعبين حالياً بمقر النادي ويتم إخضاعهم للفحوص الطبية الروتينية وحال اجتيازهم الاختبارات والفحوصات سيتم تقديمهم لأجهزة الإعلام رسمياً، كما أن شركة كرة القدم برئاسة أحمد سعيد الضنحاني تدرس ضم أكثر من لاعب مواطن على سبيل الإعارة أو بانتقال نهائي.

تجدر الإشارة إلى أن النواخذة دعم صفوفه بعدد من العناصر خلال الفترة الماضية إلى جانب تجديد عقود عدد من اللاعبين المواطنين.

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