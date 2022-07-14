النصر يختتم مرحلة الإعداد الأولى ويغادر إلى سلوفينيا غداً

المصدر: دبي - علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر المرحلة الأولى من الإعداد الصيفي، ومن المقرر أن تغادر بعثة «العميد» غداً إلى المعسكر الخارجي الذي سيقام في سلوفينيا لنحو 3 أسابيع استكمالاً لبرنامج الإعداد ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات في إطار استعداداته للموسم الكروي الجديد.

ويشتمل برنامج الإعداد على 3 مراحل بقيادة المدرب الألماني الجديد ثورستن فينك الذي تولى قيادة دفة «العميد» في مايو الماضي، خلفاً للمدرب المواطن سالم ربيع، حيث انطلقت المرحلة الأولى مطلع الشهر الجاري، والتي تضمنت الفحوصات الطبية ثم فترة إعداد داخلية لتعزيز اللياقة البدنية للاعبين، قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي في سلوفينيا ضمن المرحلة الثانية، والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الأول من أغسطس، وسيركز خلالها المدرب الألماني على عامل الانسجام في ظل استقطاب عدد من اللاعبين الجدد مواطنين وأجانب ومقيمين، كما سيركز فينك في المرحلة الثانية على استكمال الجاهزية البدنية للاعبين وتطبيق أسلوب لعبه عبر إجراء بين 4 و5 تجارب ودية ضد أندية متفاوتة المستوى.

راحة قصيرة

وسيختتم النصر تحضيراته بعد العودة من معسكر سلوفينيا، حيث سيركن الفريق لراحة قصيرة قبل بدء المرحلة الثالثة بقلعة العميد، والتي تتضمن بعض التجارب المحلية استعداداً للجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين بداية شهر سبتمبر المقبل.

واستقطب النصر في الفترة الماضية أسماء عدة وهم: المدافع البرازيلي لوكاس ألفيس (29 عاماً)، المعروف بـ«لوكاو» والبرازيلي يوري ليما (18 عاماً)، مدافع بوتافوغو البرازيلي، والذي سيتم قيده في خانة اللاعب المقيم بجوار مواطنه غلوبير ليما الذي يشغل المركز نفسه، كما تعاقد مع أحمد درويش (22 عاماً) مدافع فريق الفجيرة والمنتخب الأولمبي، فيما جدد عقد لاعبه طارق أحمد لمدة موسمين ومحمد فوزي لعامين.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني فينك إلى استثمار فترة الإعداد من أجل بناء فريق متجانس بعد التغييرات التي طرأت على التشكيلة برحيل المهاجم سيباستيان تيغالي وضياء سبع ولاعبين آخرين إلى جانب تدعيم الفريق بعناصر جديدة، كما يسعى إلى تطبيق العديد من المبادئ ضمن فكره التدريبي حسب تصريحات أدلى بها سابقاً، والتي يستمدّها من المدرسة الألمانية العريقة وتشمل ضرورة أن يتمتع المدرب بصفات القيادة والقدرة على إدارة المواقف، الإلهام والتحفيز، الانضباط أساس النجاح، رفض الشخصية الأنانية والأولوية للاعب المقاتل، اللاعب السريع لخدمة نظام اللعب على الأطراف، مدافعين أصحاب مهارة فنية، معدل أعمار لا يتعدى 26 عاماً، اهتمام باللاعبين الشباب، الاستحواذ والضغط العالي وأخيراً طريقة اللعب المفضلة 4 - 3 - 3 أو 3 - 4 - 3.

خبرات وتجارب

ويسعى «العميد» بقيادة فينك، إلى تحقيق نتائج أفضل في الموسم الكروي الجديد، إذ يعول على خبرات مدربه صاحب التجربة الأولى خليجياً وعربياً بعد تجارب عدة خاضها في دوريات أوروبية مختلفة تشمل النمسا وقبرص وألمانيا ولاتفيا وتجربة وحيدة في آسيا مع فيسيل كوبي الياباني، ويراهن المدرب على خبرته الواسعة في عالم التدريب الممتدة من 2006 وعلى تجربته الكروية مع بايرن ميونيخ لإعادة النصر إلى منصات التتويج بعد خروج «العميد» في آخر موسمين بلا ألقاب، فضلاً عن ابتعاده عن المراكز الثلاثة الأولى في دوري المحترفين، خصوصاً أن مسيرة المدرب الرياضية حافلة بالألقاب سواء عندما كان لاعباً في صفوف بايرن ميونيخ أم مدرباً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز