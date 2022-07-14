مجيدي: 6 أسابيع لإعداد كلباء

المصدر: كلباء – محمد فضل

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عبر المدرب الإيراني فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء عن سعادته بالعودة مجدداً إلى ملاعب الإمارات، التي له معها ذكريات جميلة كلاعب سابق في صفوف أندية الوصل وشباب الأهلي والعين والنصر، قبل الاتجاه للعمل التدريبي، لافتاً إلى أن الجهاز الفني اعتمد فترة 6 أسابيع للبرنامج الإعدادي مقسمة على ثلاث مراحل، بدءاً بالتجمع الداخلي الذي سيتم التركيز خلاله على الجانب البدني، ثم المعسكر الخارجي الذي يتخلله تدريبات مكثفة، فضلاً عن خوض أربع مباريات ودية قبل الانخراط في المرحلة الأخيرة، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن حسم ملف التعاقدات الجديدة سيكون في غضون الأيام القليلة المقبلة، حتى يدخل الفريق المعسكر بصورة مكتملة .

وكان الفريق الأول للكرة بكلباء قد دشن برنامجه الإعدادي للموسم الجديد بقيادة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي وبمشاركة جميع اللاعبين باستثناء السلوفاكي فيليب كيش الذي تم التعاقد معه أخيراً، تمهيداً للمعسكر الخارجي المقرر في النمسا بتاريخ 20 من الشهر الجاري.

اجتماع

وقبيل انطلاقة التدريب عقدت شركة الكرة اجتماعاً مصغراً مع اللاعبين والجهاز الفني، بحضور محمد مطر الزعابي نائب رئيس الشركة ومحمد عبدالله مشرف الفريق الذي تحدث عن متطلبات المرحلة المقبلة من كل الجوانب.

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