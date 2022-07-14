فواز عوانة: موسم بني ياس الأخير للنسيان

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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أكد فواز عوانة قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس أن «السماوي» يتطلع لموسم جديد مختلف ومغاير عن الموسم الماضي الذي ظهر خلاله الفريق بشكل مخيب نتيجة العديد من الظروف الصعبة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجميع في بني ياس تعلم من دروس الموسم الأخير الذي هو موسم للنسيان ولا يريد أحد تذكره على الإطلاق بسبب التراجع الذي شهده الفريق.

وقال عوانة لـ «البيان»: «سنبدأ التحضيرات للموسم المقبل بتطلعات وطموحات كبيرة ومغايرة عن الصورة التي ظهر عليها الفريق في الموسم الماضي الذي لم يكن على المستوى ونعتبره موسماً للنسيان بكل تفاصيله، بالتأكيد ندرك أن علينا العمل بجهد أكبر والاستعداد بأفضل صورة ممكنة خلال فترة الإعداد سواء في التجمع الداخلي أو المعسكر الخارجي لبدء الموسم بشكل جيد».

وأضاف: «ما يساعد بني ياس على تجاوز الموسم الأخير الاستقرار في صفوف الفريق واستقرار الجهاز الفني بقيادة إيسايلا الذي قدم عملاً جيداً مع الفريق على مدار موسمين، ولولا الحظ العاثر والظروف الصعبة في أغلب المباريات نتيجة أخطاء منها تحكيمية في العديد من المباريات التي تضررنا منها لكان للفريق شأن آخر، لكننا في الوقت نفسه نعترف بأن الفريق لم يكن بنفس القوة التي كنا عليها في الموسم قبل الماضي الذي أنهى خلاله السماوي الدوري في المركز الثاني ونافس على البطولة حتى الجولات الأخيرة وهو ما نسعى لتحقيقه في الموسم الجديد بإعادة الفريق إلى دائرة المنافسة».

دعم

وتابع:«بدعم الإدارة التي تسعى لتوفير كل عوامل النجاح، إضافة إلى السعي لدعم صفوف الفريق سواء بلاعبين أجنبيين على مستوى عال لإكمال عقد الأجانب في ظل استمرار الثلاثي المميز نيكولاس خيمينيز وغاستون سواريز وساشا والذين قدموا عملاً كبيراً مع الفريق، إضافة إلى لاعبين مواطنين جدد، سيساهم في تحقيق الإضافة المطلوبة، بجانب تواجد عناصر جيدة مع الفريق منذ عدة مواسم، ونحن على ثقة بأن إدارة النادي تعمل بكل جهد لجلب أفضل العناصر لصفوف بني ياس، وحينها سيكون الفريق قادراً على الظهور بالصورة التي تليق باسمه ومكانته».

وأوضح:«لا يمكن النظر للخلف، والفريق طوى الصفحة تماماً، ونشعر بالتفاؤل والحماس من أجل تقديم موسم قوي يمكن الفريق من التواجد في صلب المنافسة على البطولات».

ويبدأ بني ياس تجمعه الداخلي يوم غدٍ تحت إشراف الروماني دانييل إيسايلا، إذ يخوض الفريق تدريبات يومية خفيفة قبل السفر للمعسكر الخارجي الذي لم يعلن النادي عن مكانه بعد، إلا أن المؤشرات تتجه نحو إقامته في سلوفينيا، يخوض خلاله الفريق عدداً من المباريات الودية قبل العودة لاستكمال التحضيرات في أبوظبي.

وتبحث إدارة بني ياس عن إنهاء ملف التعاقدات خصوصاً الأجانب في أسرع وقت ممكن، إذ يسعى النادي للتعاقد مع لاعبين أجنبيين في مركزي المهاجم والجناح، وذلك بعد رحيل السويدي إسحاق ثيلين والذي أجبر الفريق على خوض الجولات الأخيرة من دون مهاجم أجنبي صريح.

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