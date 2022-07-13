نادي العين يتعاقد مع نجم أوكرانيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي العين تعاقده مع الأوكراني أندري يارمولينكو، قادماً من نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، في صفقة انتقال مجاني.

وانتهي عقد يارمولينكو مع نادي وست هام يونايتد بنهاية الموسم المنقضي، ليصبح لاعباً حراً.

وأعلن نادي العين اليوم الأربعاء عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تعاقده مع يارمولينكو لمدة موسم، حيث ينتهي تعاقده مع الزعيم بنهاية الموسم المقبل 2023/2022.

ويمتلك يارمولينكو سجلاً حافلاً بالنجاحات في الكرة الأوروبية، حيث سبق له اللعب مع أندية بوروسيا دورتموند الألماني ودينامو كييف الأوكراني بخلاف وست هام يونايتد الإنجليزي.

ويسعى العين لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل الدفاع عن لقب الدوري في الموسم الجديد، بالإضافة إلى تواجده في بطولة دوري أبطال آسيا.

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