الحارس السناني وصلاوي لموسم واحد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت شركة كرة القدم بنادي الوصل في التعاقد مع الحارس الدولي خالد السناني، القادم من نادي الظفرة ليحرس عرين الإمبراطور بالموسم الكروي الجديد، لموسم واحد على سبيل الإعارة تنتهي بنهاية الموسم المقبل.

صفقة ثقيلة

ويمثل هذا التعاقد صفقة من العيار الثقيل بعد مباحثات مكثفة مع ناديه السابق الظفرة، لمكانة هذا اللاعب الذي تسابق على ضمه أكثر من ناد، ولكن رغبة السناني بالانضمام لصفوف الفهود كانت هي الأقوى ولبت رغبته وطموحه بتقديم موسم يرقى لطموحات عشاق الإمبراطور الوصلاوي.

وبهذا التعاقد يكون السناني قد انضم إلى زميله الحارس عبدالله سالم القادم من نادي الفجيرة والذي تعاقد معه الوصل في الصفقة الأولى بمنتصف الشهر الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز