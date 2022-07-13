اتحاد الكرة يعتمد تعميم «أوضاع وانتقالات اللاعبين»

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة التعميم السنوي للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الرياضي 2022 - 2023، وحدد التعميم أن تكون فترة تقديم كشوف إعادة قيد لجميع الفرق اعتباراً من 13 يوليو الحالي إلى 11 أغسطس المقبل.

وحدد التعميم السنوي للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين فترات تسجيل اللاعبين المحترفين والهواة للفريق الأول، ولاعبي فريقي الشباب تحت 21 سنة، بحيثُ تكون الفترة الأولى «الصيفية» من 13 يوليو الجاري إلى 4 أكتوبر القادم، فيما تُقام الفترة الثانية «الشتوية» من 11 يناير إلى 8 فبراير 2023. وحددت الفترة الممتدة من 29 سبتمبر وإلى 5 أكتوبر 2022، لتسجيل اللاعبين داخلياً فقط.

وشهد التعميم السنوي زيادة عدد استبدالات اللاعبين المصابين للاعبين اثنين، وإضافة آلية جديدة لاعتماد الفحوصات الطبية من خارج الدولة. وقيّد التعميم السنوي للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الجديد، عدد الإعارات بموجب تعديلات الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي نصّت على أن يجوز للنادي إعارة ثلاثة لاعبين محترفين فقط كحد أقصى من نادٍ واحد، واستعارة ثلاثة لاعبين محترفين من نادٍ واحد، كما يجوز للنادي إعارة ثمانية لاعبين محترفين كحد أقصى، واستعارة ثمانية لاعبين كحد أقصى.

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