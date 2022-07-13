5 مدربين من شمال أفريقيا في «الهواة»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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ارتفع عدد المدربين المغاربيين إلى 5 بدوري الهواة بعد تعاقد الفجيرة مع الجزائري سفيان نشمة، والذي انضم لمواطنه فؤاد بومضل مدرب مصفوت، فضلاً عن تواجد ثلاثة مدربين تونسيين هم طارق الحضيري مدرب الحمرية، وفتحي العبيدي مدرب الإمارات، إلى جانب تعاقد الرمس مع عبد الحليم الرويمي.

وبانضمام نشمة والرويمي تكون أندية دوري الدرجة الأولى قد أكملت التعاقدات مع المدربين، عدا العروبة الذي يدرس أكثر من سيرة ذاتية، ويتواجد 6 مواطنين هم محمد الجالبوت (دبا الحصن)، وبدر طبيب (التعاون)، ومحمد الطنيجي (الذيد)، ومحمد العجماني (غلف أف سي)، وفهد عبود الدبل (مسافي)، ومعتز عبد الله (الجزيرة الحمراء).

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