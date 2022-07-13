علي مراد يعود للجهاز الفني لـ«العميد»

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

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كشف نادي النصر عن طاقم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الألماني ثورستن فينك عبر فيديو نشره النادي عبر حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت القائمة عودة علي مراد ليكون مساعداً للمدرب. ويعتبر علي مراد أحد أبناء القلعة الزرقاء، حيث كان لاعباً لكرة القدم في نادي النصر منذ أن كان في فرق المراحل السنية، حتى وصل إلى الفريق الأول، ثم تدرّج مرة أخرى في التدريب من مدرسة الكرة وحتى الفريق الأول وعمل إلى جانب إيفان يوفانوفيتش وبرانديلي.

كما يضم الجهاز التدريبي الألماني سباستيان هان مساعداً للمدرب، والصربي دراغوسلاف يفريتش مدرباً لحراس المرمى والكرواتي نيكولافيدوفيتش مدرب اللياقة ومساعده غوران كونتيتش.

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