تزامناً مع كأس العالم 2022.. دبي تستضيف «القمة العالمية للشركات»

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي الإعلان عن إطلاق الدورة الأولى من «القمة العالمية للشركات World Corporate Summit»، والتي تتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات الهادفة لترسيخ قيم الرياضة وكذلك تعزيز النمو في العديد من قطاعات الأعمال.

وسيتم تنظيم القمة بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في الفترة من 21 نوفمبر حتى 16 ديسمبر 2022، وبمشاركة عدد كبير من صناع القرار والمسؤولين من أكبر الشركات العالمية، وكذلك المؤسسات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، فضلاً عن الجهات الحكومية لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص إقامة الشراكات بهدف تعزيز نمو الأعمال.

ويأتي تنظيم الدورة الأولى من القمة العالمية للشركات، بالتزامن مع منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022، كحدث حصري يتم تنظيمه بدعوات فقط بهدف تمكين المشاركين من إجراء الحوارات المفيدة، وتوثيق التعاون بين الشركات لدخول حقبة جديدة من النمو الاقتصادي العالمي ضمن مرحلة ما بعد الجائحة.

وتشهد «القمة العالمية للشركات» تنظيم مجموعة من المنتديات المغلقة والاجتماعات مع قادة الأعمال ورواد الابتكار في دبي؛ وذلك بهدف تقديم رؤية فريدة للمشاركين المؤسسين من الزوار حول التوقعات الحالية والمستقبلية، إذ تواصل دبي مسيرة ريادتها كمركز عالمي للتجارة وريادة الأعمال. ويتضمن برنامج القمة كذلك زيارات ميدانية لمناطق الأعمال والابتكار الرئيسية، بالإضافة إلى فرص التعاون مع مجتمع التمويل والاستثمار في إمارة دبي.

وخلال الحفل الخاص بالإعلان عن إطلاق القمة، الذي أقيم في فندق «25hours One Central»، وحضره حوالي 100 من قادة الأعمال ومسؤولي الشركات الرائدة، قدم برنارد كيازو، رئيس القمة العالمية الرياضية للشركات وبرنامج كأس العالم لكبار الشخصيات في دبي عرضاً عن القمة، تلاه عرض قدمه ستين جاكوبسن من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي حول جهود دبي في دعم فعاليات الأعمال والسياحة والنمو الاقتصادي في المنطقة لاسيما بعد النجاح الذي حققه «إكسبو 2020 دبي».

وقال كيازو: «سيجمع برنامج كأس العالم لكبار الشخصيات في دبي صناع القرار من أكبر 5000 شركة عالمية وصناديق الاستثمار الكبرى، بالإضافة إلى رعاة وأندية ودوريات كرة القدم لبحث القضايا العالمية والخاصة بقطاعات معينة، وكذلك عقد شراكات من شأنها المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي».

وعلق أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي قائلاً: «إن نجاح دبي في استضافة «إكسبو 2020 دبي»، وكذلك الأصداء والانعكاسات الإيجابية من تنظيم كأس العالم 2022 في المنطقة، من شأنها توفير فرص فريدة لدفع عجلة النمو والاستثمار، وكذلك إتاحة المجال لاستضافة صناع القرار وقادة الأعمال لتبادل الآراء والأفكار التي من شأنها إحداث تغيير مميز في الاقتصاد العالمي. وأعتقد أن القمة العالمية للشركات ستكون منصة مثالية للارتقاء بمكانة دبي كوجهة رائدة للأعمال والسياحة، بالإضافة إلى إمكانية إقامة شراكات، وإبرام صفقات، ومناقشة خطط مستقبل الأعمال».

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