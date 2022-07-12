الهولندي محمد الرايحي أولى صفقات الظفرة من الأجانب

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تعاقد الظفرة مع الهولندي من أصل مغربي محمد الرايحي، لاعب الباطن السعودي، في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد قابل للتمديد في أولى صفقات الظفرة من اللاعبين الأجانب استعداداً للموسم الجديد.

وأجرى اللاعب البالغ من العمر (28 عاماً) الفحص الطبي في أبوظبي عقب وصوله إلى العاصمة أمس، إذ من المنتظر أن يوقّع اللاعب على عقود انضمامه للظفرة غداً أو بعد غد، والإعلان رسمياً عن الصفقة.

ويلعب الرايحي في مركز الجناح، ولعب لعدة أندية في هولندا، أبرزها فريق إيندهوفن للشباب في بداية مسيرته، قبل الانتقال إلى نيجميجين، ثم إلى نادي سبارتا روتردام، قبل أن ينتقل في عام 2020 إلى نادي الباطن السعودي.

من جهة أخرى وافق الظفرة على إعارة الحارس خالد السناني لنادي الوصل لمدة موسم على سبيل الإعارة، إذ كان النادي قد وصله عرض من خورفكان والوصل لاستعارة اللاعب، الذي فضّل الانتقال إلى «الإمبراطور».

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