«الأبيض» الأولمبي يستعد لـ«غرب آسيا» في صربيا

المصدر: بلغراد - البيان

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يُواصل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم تدريباته اليومية في معسكرة الخارجي في صربيا، استعداداً للمنافسات المقبلة، أقربها بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا المقرر إقامتها في العراق للفترة من 1 إلى 18 نوفمبر 2022.

ويُشارك في معسكر صربيا 26 لاعبًا هم: أحمد فوزي، أحمد محمود، حمدان عبدالرحمن، راكان وليد، زايد سلطان، عبدالله الحمادي، نواف سالم (الجزيرة) إسماعيل عمر، عبدالرحمن صالح (الوحدة) بدر ناصر، خالد علي، سلطان علي، عبدالعزيز البلوشي (شباب الأهلي) حمد فهد (الشارقة) خالد سالم (خورفكان) سلطان عمر (بني ياس) عبدالعزيز داوود، محمد عبدالرحمن (النصر) عبدالله عبدالعزيز (عجمان) فهد بدر (الإمارات) منصور سعيد (العين) ناصر سالم (الوصل) وليد راشد، ياسر حسن (اتحاد كلباء) مايد علي (الرمس) عبدالله أحمد (الظفرة).

وأكد الإسباني دينيس سيلفا مدرب المنتخب الأولمبي، أن التدريبات في المعسكر تسير وفق البرنامج المحدد، منوهًا إلى أن اللاعبين يؤدون تدريباتهم بجدية، ويحرصون على صقل مواهبهم والاستفادة من هذا التجمع، وقال: «لدينا الكثير من العمل خلال هذا المعسكر، الذي نسعى من خلاله إلى تجربة جميع العناصر»، مشيرًا إلى أن الأبيض الأولمبي سيخوض تقسيمة ودية يوم الغد أمام فريق صربي.

وأشار إلى أن المعسكر الحالي يُعد محطة حيوية للتحضير لجميع البطولات المقبلة التي يشارك فيها الأبيض الأولمبي، منها بطولة غرب آسيا 2022، وكأس الخليج العربي 2023، والتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي تنطلق في سبتمر من العام المقبل.

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