للمرة الأولى في «المحترفين» غياب المدرب العربي عن «دوري أدنوك»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يشهد دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجديد 2022 - 2023 المقرر انطلاقه في سبتمبر المقبل، غياب المدربين العرب وذلك للمرة الأولى في دوري المحترفين منذ انطلاقته في موسم 2008 - 2009، بينما يتواجد عبد العزيز العنبري باعتباره المدرب المواطن الوحيد في قائمة مدربي الأندية الـ14 بعد تعاقده مع خورفكان لقيادة «النسور» في الموسم المقبل.

وعلى عكس الموسم الماضي الذي شهد في بدايته تواجد 3 مدربين عرب هم: التونسي فتحي العبيدي مع العروبة، والمغربي طارق السكتيوي مع الإمارات، والسوري محمد قويض مع الظفرة، وارتفع العدد إلى 4 بتولي المغربي بدر الدين الإدريسي الظفرة في نهاية الموسم، بخلاف الثلاثي المواطن مهدي علي مع شباب الأهلي وعبد العزيز العنبري مع الشارقة، وسالم ربيع مع النصر، فإن الموسم المقبل لن يشهد في انطلاقته أي مدرب عربي على الدكة الفنية للأندية.

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وتضم قائمة مدربي أندية دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل حتى الآن 10 جنسيات، إذ تأتي صربيا في الصدارة بـ 3 مدربين هم جوران (عجمان) وزوران بوبوفيتش مع دبا الفجيرة الصاعد من الدرجة الأولى، ونيبوشا الذي تعاقد مع الظفرة، إلى جانب مدربين من كل من رومانيا والبرتغال، ومدرب واحد من أوكرانيا وهولندا وألمانيا والأرجنتين وإيران والإمارات والبرازيل.

وعلى مدار المواسم الماضية كان المدرب العربي حاضراً في دوري المحترفين، عبر الجنسيات المصرية والتونسية والمغربية والجزائرية والسورية والعراقية، إذ شهد موسم 2008 - 2009 تواجد 5 مدربين عرب هم التونسيان يوسف الزواوي وسمير جويلي مع الشارقة والخليج سابقاً، والعراقي عبد الوهاب عبد القادر مع عجمان، والسوري محمد قويض مع الظفرة، والمصري أحمد عبد الحليم مع الوحدة.

واستمر التواجد العربي في المواسم التالية عبر عدد من المدربين العرب الذين عملوا لفترات مع أندية عدة في دورينا أمثال فوزي البنزرتي وفتحي الجبالي وغازي الغرايري ونور الدين العبيدي وجلال قادري من تونس وأيمن الرمادي وأحمد عبد الحليم وطارق العشري، وعبد الحق بن شيخة ومجيد بوقرة من الجزائر، والسوريين محمد قويض ونزار محروس، ومن العراق عبد الوهاب عبد القادر وعدنان حمد، والمغربيين طارق السكتيوي وبدر الدين الإدريسي.

وعلى صعيد المدربين المواطنين سيظهر عبد العزيز العنبري مع خورفكان وهو المدرب المواطن الوحيد في الموسم المقبل، بعكس مواسم سابقة شهدت تواجد عدد من المدربين المواطنين في مهام مؤقته أو دائمة.

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وفضلت 8 أندية إجراء تغيير على الجهاز الفني والتعاقد مع مدربين جدد وهي الوحدة وشباب الأهلي والوصل والنصر واتحاد كلباء وخورفكان والبطائح (الصاعد حديثاً لدوري الأضواء)، بينما تعتمد 6 أندية على سياسة الاستقرار حتى الآن من دون الإعلان عن أي تغييرات وهي الشارقة وبني ياس والعين وعجمان والجزيرة ودبا الفجيرة العائد للمحترفين.

واحتفظ الشارقة بمدربه الروماني أولاريو كوزمين، والأمر نفسه مع مواطنه دانييل إيسايلا في بني ياس، وجدد العين عقد مدربه الأوكراني سيرجي ريبيروف، والصربي جوران مع عجمان، بينما لم يعلن الجزيرة أي تغيير على جهازه الفني حتى الآن، حيث يتواجد مدربه الهولندي مارسيل كايزر من الموسم الماضي، فيما من المقرر أن يستعين البطائح الصاعد من الدرجة الأولى بالبرازيلي كايو زاناردي في انتظار الإعلان الرسمي عن المدرب.

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سيشهد الموسم الجديد ظهور 7 مدربين يعملون لأول مرة في دوري المحترفين الإماراتي بعد تعاقد الوحدة مع البرتغالي كارلوس كارفالهال، وشباب الأهلي مع البرتغالي جارديم، والوصل مع الأرجنتيني بيتزي، والنصر مع الألماني ثورستن فينك، واتحاد كلباء مع الإيراني فرهاد مجيدي، والظفرة مع الصربي نيبوشا فيجنيفيتش، إلى جانب الصربي زوران بوبوفيتش مدرب دبا الفجيرة.

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