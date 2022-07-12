تيغالي يبدأ التدريب مع الوحدة الخميس

المصدر: (أبوظبي ـ محمد صادق)

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ينتظم سيباستيان تيغالي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في تدريبات العنابي بعد غدٍ وذلك استعداداً للموسم الجديد، إذ كان اللاعب قد بدأ إجازته متأخراً عقب التوقيع مع الوحدة وعودته للعنابي بعد موسمين قضاهما مع النصر.

وانضم لتدريبات الفريق أول من أمس المهاجم البرازيلي جواو بيدرو بعد عودته من إجازته، لينخرط اللاعب في التحضيرات التي انطلقت الأربعاء الماضي، حيث استأنف الفريق تدريباته الأحد على ملعبه باستاد آل نهيان عقب حصول اللاعبين على إجازة العيد يومي الجمعة والسبت.

وتستمر تحضيرات الفريق يومياً في التجمع الداخلي وحتى موعد السفر للمعسكر الخارجي في النمسا يوم 19 يوليو الجاري.

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