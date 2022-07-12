3 تصنيفات لأنديتنا عالمياً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تصدر العين، ووفقاً للتصنيف الصادر من موقع «فوتبول دادابيس»، لشهر يوليو الجاري، تصنيف أندية دوري أدنوك للمحترفين برصيد 1520 نقطة، وحل في المركز الـ 14 آسيوياً، بعدما قفز مركزاً، ليصل إلى الترتيب 253 عالمياً.

وجاء شباب الأهلي في المركز الثاني في الدولة، برصيد 1478 نقطة، وحل في المركز الـ 22 آسيوياً، بعدما جاء في المركز 349 عالمياً، فيما حل الوحدة في المركز الثالث بين أندية دورينا، وجاء في المركز 28 آسيوياً، و430 عالمياً.

واحتل الشارقة، المركز الرابع بين أندية الدولة، وحل في المركز الـ 53 على مستوى قارة آسيا، وفي المركز 664 على مستوى العالم، وتلاه الجزيرة والنصر وبني ياس، في المراكز الخامس والسادس والسابع بالترتيب، واحتلت الأندية الثلاثة المراكز 61 و71 و107 آسيوياً، والمراكز 710 و791 و1087 عالمياً.

فيما صنفت أندية الوصل والظفرة وخورفكان، في المركز الثامن والتاسع والعاشر على مستوى الدولة بالترتيب، والمراكز 136 و300 و306 آسيوياً، والمراكز 1333 و2308 و2328 في الترتيب العالمي.

واحتلت أندية عجمان والعروبة ودبا الفجيرة واتحاد كلباء، المراكز 11 و12 و13 و14 داخل الدولة، والمراكز 312 و323 و352 و366 على صعيد قارة آسيا بالترتيب.

وجاءت أندية دبا الحصن والفجيرة وحتا والإمارات، في المراكز 15 و16 و17 و18 على مستوى الدولة، والمراكز 371 و381 و382 و390 على مستوى قارة آسيا بالترتيب.

المراكز الأولى

أما المراكز الخمسة الأولى، فكانت بالترتيب من نصيب أندية ليفربول ومانشستر سيتي وريال مدريد وبايرن ميونيخ وإنتر ميلان، فيما تصدر الأهلي المصري تصنيف الأندية الأفريقية، بعدما حل في الترتيب 63 عالمياً، وجاء في المركز الأول عربياً، وتلاه الهلال السعودي عربياً، والأول آسيوياً، بعدما حل في الترتيب 65 على العالم.

وتباين تصنيف الأندية الإماراتية ما بين 3 مواقع شهيرة باهتمامها بكرة القدم العالمية، بفعل اختلاف طريقة احتساب النقاط، إذ تعتمد بعض المواقع في تصنيفها على النتائج القارية، وآخرين على النتائج المحلية، والبعض يدمجهم معاً. ولم يوجد أي نادٍ إماراتي، في تصنيف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، للفترة من 1 يونيو 2021 إلى 31 مايو 2022، سواء عالمياً أو آسيويا، وحل الهلال رابعاً على آسيا، بعدما حل في المركز 81 على العالم.

ووفقاً لتصنيف «جلوبل»، حل الوحدة، في المركز 187 على مستوى العالم، والأول إماراتياً، وحل العين والشارقة وشباب الأهلي والجزيرة، بالترتيب في المراكز 298 و307 و510 و525 على العالم، بينما احتلت المراكز الأولى عالمياً بالترتيب، أندية بايرن ميونيخ، مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي وريال مدريد.

الأول عربياً

تصدر الأهلي المصري أندية أفريقيا والعرب في تصنيف «التأريخ والإحصاء»، بعدما حل في المركز 20 على العالم، وتلاه الوداد البيضاوي في المركز الثاني عربياً وأفريقياً، بتصنيفه في المركز 55 على العالم، واحتلت المراكز الأولى عالمياً بالترتيب، أندية بالميراس البرازيلي، ليفربول الإنجليزي، فلامينغو وأتلتيكو مينيرو البرازيليين، وتشيلسي الإنجليزي.

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