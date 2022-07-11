الفجيرة يتعاقد مع المدرب الجزائري سفيان نشمة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أعلن نادي الفجيرة عن تعاقده مع المدرب الجزائري سفيان نشمة للموسم الكروي الجديد 2022- 2023، وذلك خلفاً للمواطن محمد التيمومي.

وجاء تقديم المدرب الجديد خلال مؤتمر صحافي عقده النادي بقاعة المؤتمرات الصحفية.

ورحب يوسف عبدالله، عضو مجلس إدارة نادي الفجيرة، بالمدرب الجزائري، خلال المؤتمر، متمنياً له التوفيق من خلال مسيرته الجديدة مع الذئاب، وأكد أن اختيار المدرب جاء بناءً على سيرته الذاتية التي تزخر بخبرات كبيرة من خلال إشرافه على عدد كبير من الأندية الجزائرية، إلى جانب تدريبه المنتخب الليبي، مشيراً إلى أن إدارة النادي الفجراوي تتطلع إلى تحقيق إنجازات في السنوات المقبلة، وبناء فريق خلال 3 مواسم، مشيراً إلى أن الفجيرة يمتلك لاعبين مزيجاً ما بين الشباب والناشئين.

بدوره عبّر المدرب سفيان نشمة عن سعادته بوجوه في الإمارات، مقدماً الشكر على حفاوة الاستقبال، معرباً عن أمله في أن يكون عند حسن ظن إدارة وجمهور الذئاب، وأضاف نشمة: تشكيلة الفجيرة يطغى عليها الجانب الشبابي، ومتحمس لهذه التجربة، خصوصاً وأن هؤلاء اللاعبين يُعدّون أساس الفريق، ولديهم رغبة في الظهور وإثبات أنفسهم وإبراز مواهبهم وقدراتهم.

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