وفد الجزيرة الحمراء يزور نادي دبا الحصن

المصدر: دبا الحصن – محمد فضل

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استقبل مجلس إدارة نادي دبا الحصن برئاسة إبراهيم الدرمكي وفد نادي الجزيرة الحمراء وجاءت الزيارة في إطار حرص الناديين على تبادل الخبرات ومناقشة الأفكار التي من شأنها أن تسهم في التحسين والتطوير من خلال تبادل الخبرات ومناقشة الآراء التي تكفل تقدم الناديين في المستقبل.

وأشاد وفد الجزيرة الحمراء برئاسة سيف حمد بن قضيب الزعابي رئيس مجلس إدارة النادي إلى جانب عبد الناصر يوسف عمران الشامسي أمين السر العام، ومحمد سعيد النقبي مدير الفريق الأول بمنشآت النادي الحصناوي والتي تواكب منظومة الاحتراف.

وكان في استقبال وفد الجزيرة الحمراء من أعضاء مجلس إدارة نادي دبا الحصن، محمد سيف الظهوري رئيس لجنة الفريق الأول لكرة القدم، وطالب علي سالم الظهوري رئيس لجنة الألعاب الفردية، وخالد عبد الله المرزوقي رئيس لجنة الألعاب الجماعية، ومحمد خليفة النعيمي مدير النادي.

وفي ختام الزيارة شكر إبراهيم الدرمكي رئيس نادي دبا الحصن الوفد على هذه الزيارة الكريمة راجيًا لهم ولنادي الجزيرة الحمراء كل التوفيق والسداد ومعرباً عن أمله في رد مثل هذه الزيارات في المستقبل القريب.

من ناحية أخرى قام وفد من نادي مجيس العماني بزيارة مرافق دبا الحصن وتقدم الوفد العماني طيب عبد النور الفارسي رئيس النادي، وسعيد محمد البرماني أمين السر، وعبد الله بريك فرحان المعمري أمين الصندوق.

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