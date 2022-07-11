الوصل يصطاد الجناح البرازيلي جابرييلزينهو

المصدر: دبي-علي شدهان

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نجح الوصل في اصطياد الجناح البرازيلي جابرييل دي سوزا المشهور بـ«جابرييلزينهو»، لينضم إلى صفوف الإمبراطور، قادماً من نادي ريو آفي البرتغالي.

وبالتعاقد مع جابرييلزينهو، يكون الوصل قد أتم الصفقة الثالثة في ملف المحترفين الأجانب الخمسة بعد التجديد للبرازيلي اوليفيرا، والتعاقد مع الدولي المغربي سفيان بوفتيني، وبانتظار إتمام الملف قريباً.

وتسابق إدارة شركة الوصل لكرة القدم برئاسة أحمد الشعفار الزمن من أجل إتمام منظومة بناء فريق وصلاوي بإمكانه المنافسة على ألقاب بطولات الموسم الجديد، بعد التعاقد مع المدرب الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي، وإنجاز سلسلة صفقات مع لاعبين محليين عدة، أبرزهم عمر عبدالرحمن«عموري».

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