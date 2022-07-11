نيبوشا: رازوفيتش وراء تعاقدي مع الظفرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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كشف الصربي نيبوشا فيجنيفيتش المدير الفني الجديد للظفرة أن تعاقده مع «الفارس» جاء بناءً على توصية من مواطنه فوك رازوفيتش مدرب الظفرة السابق لإدارة النادي، مشيراً إلى أنه متحمس لخوض تجربته الجديدة مع الظفرة في الموسم الجديد.

وكان الظفرة قد تعاقد مع نيبوشا لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل وبعقد لمدة موسم واحد خلفاً للمغربي بدر الدين الإدريسي الذي قاد الفريق في نهاية الموسم الماضي.

وقال نيبوشا في تصريحات لصحيفة «سيسك فوشي» المجرية: «اكتشفت أن إدارة نادي الظفرة وقعت معي بعد استطلاع رأي مدرب الفريق السابق فوك رازوفيتش وترشيحه لي للإدارة من أجل التعاقد معي».

وأضاف: «فخور بالتأكيد بالكلمات القيمة التي قالها رازوفيتش لإدارة النادي والتي ساهمت في اتفاق النادي معي، ربما من النادر أن يقول مدرب مثل هذه الكلمات الطيبة في حق مدرب آخر، ولذلك سعيد بترشيحي من جانب رازفيتش، وأتطلع قدماً لتقديم عمل جيد مع الظفرة في الموسم المقبل، بدأت في تجهيز نفسي لمهمتي الجديدة، وسأذهب إلى أبوظبي بتفاؤل وسعادة من أجل التجربة الجديدة».

ووصل نيبوشا إلى أبوظبي مساء أمس لبدء مهمته مع الظفرة الذي يدشن تدريباته في بداية فترة الإعداد تحضيراً للموسم الجديد يوم 15 يوليو الجاري، إذ تستمر التدريبات لمدة أسبوعين حتى موعد السفر إلى المعسكر الخارجي المقرر إقامته في صربيا مطلع أغسطس المقبل ولمدة أسبوعين.

وتطرقت الصحيفة إلى تجدد المواجهة بين نيبوشا والأوكراني سيرجي ريبيروف مدرب العين مرة أخرى ولكن في الدوري الإماراتي للمحترفين، إذ عمل الثنائي في الدوري المجري من قبل حين قاد ريبيروف فريق فرينكفاروس بين عامي 2018 و2021 قبل انتقاله للعين، ونيبوشا الذي قاد فريق أوبيست المجري.

وأشارت الصحيفة إلى التفوق المطلق لريبيروف على نيبوشا، إذ تواجها خمس مرات، نجح ريبيروف في الفوز في 4 مباريات، وتعادلا في لقاء وحيد، واصفة سجل نيبوشا أمام ريبيروف بأنه الأسوأ أمام المدرب الأوكراني.

ويعود الظفرة إلى المدرسة التدريبية الصربية التي تعد الأكثر نجاحاً مع «الفارس» في عهد المحترفين، خصوصاً مع المدرب السابق فوك رازوفيتش الذي نجح في قيادة الفريق إلى الوصول لنهائي كأس رئيس الدولة مرتين، وسيكون نيبوشا المدرب الصربي الرابع للظفرة بعدما تولى تدريب النادي سلوبودان خليلوفيتش بين عامي 2010 و2012، ورازوفيتش من 2018 وحتى 2020، والكسندر فيسلينوفيتش الذي لم تستمر تجربته سوى 4 أشهر من سبتمبر 2020 وحتى يناير 2021.

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