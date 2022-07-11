غرناطة الإسباني يزور نادي كلباء

المصدر: (كلباء – محمد فضل)

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وجه عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي الشكر لإدارة نادي غرناطة الإسباني الذي قام بزيارة نادي اتحاد كلباء، حيث جاءت الزيارة في إطار التعاون بين الناديين وحضر الزيارة عمر بن حنيفة عضو مجلس الشارقة الرياضي، وكان في استقبال الوفد الإسباني أحمد صالح المختن عضو مجلس نادي اتحاد كلباء لكرة القدم، وخالد سعيد النقبي المدير التنفيذي للنادي.

وقدم الحزامي الشكر لإدارة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم على المجهود الكبير في تطوير كرة القدم في نادي اتحاد كلباء من خلال أفضل الممارسات العالمية في مجال التطوير الإداري والفني في كرة القدم الحديثة.

وأبدى الوفد الإسباني إعجابه الشديد بالمنشآت الرياضية وما تحتوي من تجهيزات حديثة ومتطورة، ومن ثم قام الوفد بجولة في مدينة كلباء تخللها زيارة المعالم السياحية والأثرية في المدينة.

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