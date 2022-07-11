العربي يدعم صفوفه بالخبرة

المصدر: (الفجيرة – البيان)

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واصل العربي تحركاته على مستوى الميركاتو الصيفي، وقامت إدارة النادي القيواني بكسب توقيع عدد من اللاعبين من أصحاب الخبرات في الملاعب المحلية، أبرزهم النجم فيصل الخديم لاعب دبا الفجيرة وبني ياس والتعاون السابق، إلى جانب اللاعب خميس الزعابي قادماً من نادي البطائح، وزميله الحارس أيوب عمر الذي لعب من قبل لأكثر من 5 أندية، كما تم تجديد عقود الرباعي فارس الجابري وحمد محسن ومحمد سعيد وراشد لاهي. وكان النادي قد تعاقد مع المدرب المغربي بدر الدين الإدريسي خلفاً للمواطن محمد الجالبوت المنتقل إلى تدريب فريق دبا الحصن.

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