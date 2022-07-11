صبر أيوب لتحقيق «حلم العربي»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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يخوض الحارس الدولي أيوب عمر، محطته السابعة في مشواره الكروي مع العربي، في دوري الدرجة الأولى، بطموح لا يختلف عن التجارب الماضية، التي شكلت أثراً بارزاً في مسيرته الكروية، إذ يرى أن التجربة الماضية مع البطائح، يجب أن تشكل دافعاً لمضاعفة جهوده، حتى يستطيع تجاوز التحدي الذي ينتظره، ليمضي من جديد في إنجاز مشرف، يعزز به نجاحاته السابقة.

وسبق للحارس أيوب عمر، خوض تجارب ناجحة مع أندية بني ياس، الفجيرة، العربي في مناسبتين، مصفوت، البطائح، وخورفكان، إذ كان حريصاً على إظهار أفضل ما لديه، ليضيف بصمة جديدة ومشرفة في مشواره الكروي، لتحقيق تطلعاته وطموحاته.

وقال أيوب عمر إنه يتمتع بالصبر والمثابرة لتحقيق حلمه وحلم العربي بالصعود للممتاز، مؤكداً أن أي لاعب لديه طموحات مختلفة، حيث يسعى لإضافة محطة جديدة من التميز، مضيفاً: «في الموسم الماضي مع البطائح، سعيت للدفاع عن طموح الفريق في المنافسة على الصعود، والأجواء كانت جيدة للغاية، والحقيقة أنني احترمت قرار النادي بعدم تمديد عقدي، صبرت، وسأحاول مرة أخرى، وأبذل قصارى جهدي للمساهمة مع لاعبي العربي، في تعويض الفرصة الضائعة بالصعود إلى دوري الأضواء، وبقليل من التركيز، يمكن أن ننجح في تحقيق أهدافنا».

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