«الميركاتو» يعيد تشكيل المشهد الكروي الكويتي

المصدر: الكويت ـ أحمد عبد اللطيف

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تسابق الأندية الكويتية الزمن من أجل إغلاق ملف الصفقات الصيفية قبل انطلاق فترات الإعداد للموسم الجديد المقرر 25 أغسطس المقبل، وشهد «الميركاتو» أكبر عملية انتقالات للاعبين المحليين، أعادت تشكيل المشهد الكروي، فيما استقرت معظم الأندية على الأجهزة الفنية باستثناء العربي الذي يعاني من مماطلة الكرواتي ميشا من الاستمرار في قيادة الفريق طبقاً للعقد المبرم بين الطرفين، وجاء دخول نادي الفيصلي السعودي على خط المفاوضات مع ميشا وتكفله بالشرط الجزائي الذي يتخطى 100 ألف دولار مشجعاً للمدرب على المماطلة مع العربي، وهو ما جعل النادي يجهز أكثر من بديل لميشا في حال رحيله رسمياً.

وأكمل النادي كل متطلبات فترة الإعداد وتتضمن معسكراً خارجياً في تونس لمدة 21 يوماً يتضمن 5 مباريات ودية مع أندية كبيرة، وتم الاتفاق على 4 منها، وهي الترجي والنجم الساحلي والأهلي السعودي وشباب بلوزداد الجزائري، وفي الوقت نفسه أغلق الفريق ملف الانتقالات الخاص بالمحترفين ببقاء الليبي السنوسي الهادي ومواطنه محمد صولة والجزائري طارق بوعبطة، والتعاقد مع المغربي حمزة خابا، فيما يقترب من عودة الفلسطيني عدي الدباغ، بالإضافة إلى الصفقات المحلية بالتجديد مع سيف الحشان والتعاقد مع الحارس محمد هادي، عبد العزيز البشر.

معركة المبيلش

وفي جانب آخر تعاقد نادي الكويت مع مدربه الأسبق الكرواتي رادان لتولي القيادة الفنية خلال الموسم الجديد بعدما جدد للاعبيه التونسي ياسين الخنيسي والمغربي مهدي بورحمة، والإبقاء على يوسف ناصر، والتعاقد مع العماني أرشد العلوي، بالإضافة للصفقات المحلية أحمد الظفيري «القادسية» رضا هاني «كاظمة» محمد فريح «العربي».

ويسعى النادي لإتمام التعاقد مع الحارس أحمد عادي «السالمية»، وفواز المبيلش «خيطان» والأخير تقدم ناديه بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد نادي الكويت، بسبب التعاقد معه في صفقة انتقال حر، وأعلن عن الأمر عبر الموقع الرسمي للنادي، واعتبر نادي خيطان أن الكويت قد ارتكب مخالفة بتعاقده مع المبيلش من دون موافقة النادي، وطالب خيطان بحفظ حقوقه القانونية والتعاقدية، إلى جانب تسجيل اللاعب في قائمته للموسم الجديد.

تصحيح

وفي القادسية تحاول إدارة النادي تدعيم صفوف الفريق بصفقات تنال رضا الجماهير الحزينة لخروج الفريق في الموسم الماضي خالي الوفاض من البطولات، وتم التعاقد مع الثلاثي المحترف البوركيني باتريك، والإيفواري سيدرك هنري، ومواطنه مامادو سورو، بالإضافة للصفقات المحلية مشاري العازمي، نايف زويد، سلمان البوص، طلال الأنصاري، أحمد شبيب، فيما يستمر الجهاز الفني بقيادة الوطني ناصر الشطي، وإسناد الجهاز الإداري إلى حسين فاضل مديراً لجهاز الكرة وعلي النمش مساعداً.

هدوء

وتسير الأمور بهدوء داخل قلعة السالمية بعدما انتهى الجهاز الفني بقيادة الجنرال محمد إبراهيم من كل احتياجات الفريق للموسم الجديد بالتعاقد مع العراقي اسو رستم والبرازيلي كارلوس تيفز، وتم التجديد للإيفواري جمعة سعيد والبرازيلي اليكس ليما والغامبي سانغ بير، والتجديد للمدافع مساعد ندا والتعاقد مع عذبي شهاب وينتظر إتمام صفقة الحارس حميد القلاف.

وفي الجهراء مازال باب المفاوضات مع مهاجم فرنسي مفتوحاً في الوقت الذي أتم فيه النادي التعاقد مع البوسني أنيس والإيفواري كوفي والبرازيلي روجيرو والتونسي عمر زكري، وضمت الصفقات المحلية كلاً من عبد العزيز علي مروي ومحمد الموسوي وفهد زويد وبدر العنزي.

قيادة الخطيب

واستقرت إدارة الفحيحيل على إسناد القيادة الفنية للمدرب السوري فراس الخطيب خلفاً للكرواتي داليبور، بعدما دعمت الصفوف بصفقات محلية بالتعاقد مع عبدالله الظفيري وفهد الرشيدي وتجديد عقد المحترف السوري عبدالله الشامي، والتعاقد مع المدافع البرتغالي بيدرو مونتيرو.

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