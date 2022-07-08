الوحدة يجدد عقد محمود خميس لموسمين

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة، تجديد عقد الظهير الأيسر الدولي محمود خميس، لمدة موسمين قابلة للتمديد في صفقة انتقالٍ دائم، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية الخاصة بتعزيز الاستقرار الفني للفريق الأول.

ووجه الوحدة في بيان رسمي الشكر إلى مجلس إدارة نادي النصر على تعاونهم في تسهيل إجراءات انتقال محمود خميس مما يعكس عمق العلاقات بين الناديين، متمنين للاعب التوفيق والنجاح خلال الاستحقاقات المقبلة.

من جهته عبر خميس عن سعادته بالتجديد، وشكره وبالغ امتنانه لثقة قيادة وإدارة النادي، مؤكداً عزمه على تقديم ما يلبي طموحات النادي وجماهيره.

وكان خميس قد عاد للوحدة في الموسم الماضي معاراً من النصر ولمدة موسم واحد قبل أن يبرم عقداً دائماً مع العنابي.

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