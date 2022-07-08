أحمد الكعبي: صيانة شاملة لملعب مصفوت

المصدر: (مصفوت – محمد فضل )

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أكد أحمد سعيد الكعبي رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت بدء أعمال الصيانة والتجهيزات بملعب النادي، وذلك تأهباً لمباريات الموسم الكروي المقبل 2022 - 2023، ولفت إلى أن العمل جار على تغيير أرضية الملعب والاستعاضة عنها بعشب جديد يتماشى مع متطلبات اتحاد الكرة إلى جانب إجراء أعمال صيانة كاملة لغرف تبديل الملابس ومكاتب الإدارة حتى تتطابق مع المواصفات المطلوبة، وقال لـ«البيان الرياضي»: ملعب النادي سيكون تحفة معمارية جديدة في إمارة عجمان وسينضم إلى بقية ملاعب الإمارة والتي يقف على رأسها ملعب عجمان الحالي، وكانت إدارة مصفوت قد تعاقدت مع المدرب السابق لحتا الجزائري فؤاد بومضل الذي سيتولى الإشراف على تدريب القناصة خلفاً للمواطن عبد الغني المهري الذي غادر كابينة تدريب مصفوت بعد بقائه في منصبه لعدة مواسم.

ووجه الكعبي الشكر لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان للدعم الكبير لكل أندية الإمارة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، على المتابعة المستمرة والدعم لكل ضروب الرياضة ومختلف الألعاب في إمارة عجمان.

وأشار الكعبي إلى أن وجود صفقات على طاولة المفاوضات حالياً بشأن التعاقدات الجديدة التي ينوي النادي إبرامها تأهباً للموسم الجديد مشيراً إلى أن التجمع سينطلق خلال الشهر الجاري بحضور كافة اللاعبين والجهازين الفني والإداري. ووصف رئيس نادي مصفوت الموسم المقبل بالصعب مع وجود 17 فريقاً ضمن مسابقة الدوري.

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