راشد الزعابي: الكأس أول أهداف الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد راشد الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة أن بطولة كأس رئيس الدولة لموسم 2021 - 2022 أول أهداف العنابي في الموسم الجديد، خصوصاً وأن البطولة الغالية تأتي في بداية الموسم، مشدداً على أن الوحدة عازم على المنافسة بقوة على لقب دوري المحترفين كونه فريقاً كبيراً ويضع البطولات نصب عينيه دائماً. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر نادي الوحدة لتقديم المدرب البرتغالي كارلوس كارفالهال إن العنابي يدخل تحدياً جديداً في الموسم المقبل.

وأضاف إن التركيز منصب من إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين في بداية الموسم على بطولة كأس رئيس الدولة التي يواجه فيها الوحدة، نظيره الشارقة، في النهائي المؤجل من الموسم الماضي.

دراسة

وأوضح أن التعاقد مع كارفالهال جاء بعد دراسة متأنية للعديد من السير الذاتية لمدربين، وجاء الاستقرار على المدرب البرتغالي نظراً للخبرات التي يتمتع بها، فضلاً عن توافق فكره التدريبي مع الوحدة ومشروعه المستقبلي.

وشدد على أن المنافسة على الدوري هدف مشروع لكل الأندية، مضيفاً: «نعد بالعمل بكل جهد لإسعاد قيادة وجماهير النادي، وأعتقد أن الجهاز الفني واللاعبين هم أساس الرهان، ونطالبهم بوضع الكأس نصب أعينهم في البداية ومن ثم التركيز على الدوري خصوصاً وأن الوحدة دائماً في صلب المنافسة».

من جهته أعرب كارلوس كارفالهال عن سعادته بالتعاقد مع الوحدة وقيادة فريق يملك مشروعاً كبيراً، مؤكداً أنه لا يعد من الآن بالألقاب ولكنه يعد إدارة النادي وجماهيره بالقتال على كل البطولات في الموسم المقبل.

وأضاف: «انطباعي الأول عن النادي واللاعبين إيجابي للغاية، النادي لم يقم بالكثير من التغييرات على صعيد اللاعبين، والتعاقد مع تيغالي وماراكاس، ربما الفرق في منطقة الخليج لا يمكنها اللعب بنفس القوة والتركيز منذ البداية وحتى النهاية، ولذلك سنعمل على تحسين الأداء وتحقيق أقصى درجات التفاهم والانسجام».

اكتمال

وأبدى كارفالهال سعادته بالمجموعة الحالية من اللاعبين في الوحدة، موضحاً: «99 % من العناصر الموجودة حالياً ستكمل الموسم، وقمت مع جهازي المعاون بتحليل أداء كل لاعب، وسننظر للاعبين المقيمين الذين لعبوا على سبيل الإعارة في أندية أخرى الموسم الماضي لتقييمهم، وربما قد يتم التركيز على جلب لاعب مقيم على أقصى تقدير».

وأكد كارفالهال أن تواجد عمر خريبين وجواو بيدرو وسيباستيان تيغالي وفابيو مارتينز يناسب طريقة لعبه، وقال: «هؤلاء اللاعبون هم بالفعل ما أحتاجه، وإذا كنت قد وصلت للنادي ولم يكن لدي هذا الرباعي كنت سأحاول جلبهم للنادي، الأهم كيفية توظيفهم، وأمامنا تحد بتطبيق أفكارنا في أرض الملعب، وأن يعرف أي شخص عندما يشاهد الفريق أن هذا هو الوحدة وطريقة كارفالهال، نسعى للعب كرة هجومية ممتعة وفي نفس الوقت تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم».

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