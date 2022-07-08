بنزيمة في ضيافة نادي ضباط شرطة دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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زار كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، نادي ضباط شرطة دبي، واستقبله العقيد حارب الشامسي مساعد المدير العام لشؤون الإدارة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، اصطحبه في جولة بالنادي برفقة المقدم عبد الباسط علي مدير الشؤون الرياضية، والنقيب عادل البلوشي مدير إدارة نادي ضباط شرطة دبي، والنقيب شهاب أحمد السعدي رئيس قسم الدوريات الأمنية «مُنسق الاستقبال».

تأتي الزيارة ضمن برنامج «استقبال ضيوف دبي» الذي تنظمه إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي، ولجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي. والتقى بنزيمة عدداً من مشجعيه في النادي والتقط صوراً تذكارية ووقع على عدد من القمصان، فيما سلم العقيد الشامسي بنزيمة درعاً تذكارية.

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