15 يوليو .. إجراء قُرعة الموسم الجديد لكرة القدم في ضيافة "استراحة السُّحُب"

المصدر: وام

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قررت رابطة المحترفين إقامة حفل سحب قرعة الموسم الرياضي 2022-2023، لبطولتي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور ممثلي الأندية المحترفة في استراحة السُّحُب بمدينة خورفكان بإمارة الشارقة في السادسة من مساء يوم الجمعة 15 يوليو الجاري.

وتطل استراحة السحب على مدينة خورفكان، من على ارتفاع 600 متر فوق سطح البحر، وتضم عدداً من أرقى المرافق والخدمات الحديثة، التي تضمن راحة الزوار، وحصولهم على أكبر قدر من المتعة والترفيه.

جدير بالذكر أن رابطة المحترفين كانت قد أقامت ورشة عمل، لمناقشة مقترحات أجندة الموسم الجديد، أواخر يونيو الماضي، بحضور الأندية المحترفة، وتم الاتفاق على جميع الجوانب الخاصة بمسابقات الموسم الجديد، وكل ما يتعلق بتصورات الروزنامة.

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