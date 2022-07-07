ثلاثي برازيلي يدعم الجزيرة الحمراء

المصدر: (رأس الخيمة – محمد فضل)

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قدم نادي الجزيرة الحمراء، لاعبيه المحترفين المنضمين لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، وهم الثلاثي البرازيلي كايو هنريك وويلسون ديسلفا وأنطوني لوكاس، وهي التجربة الأولى لهم في الإمارات.

وتم توقيع العقود خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بحضور سيف حمد بن قضيب رئيس مجلس الإدارة، وعبد الناصر عمران الأمين العام، وحسن حمد الزعابي عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الرياضية، مشرف الفريق الأول بين الجانبين، ورحب سيف حمد قضيب باللاعبين، مشيراً إلى أن طموحات النادي كبيرة في تكوين فريق قادر على المنافسة على مراكز متقدمة في الدوري، وقال: الثلاثي البرازيلي سيدعمون الفريق، والجهاز الفني يعتمد على كافة اللاعبين لتحقيق أهداف الفريق.

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